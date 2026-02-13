Για την σύγκρουση του Άδωνι Γεωργιάδη με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ρωτήθηκε ο Μάκης Βορίδης στην πρωινή εκπομπή του Open. Όπως ανέφερε «Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ήδη δύο εκκρεμείς υποθέσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Διαβάστε ακόμα: Ο Γεωργιάδης «απαντά» στην Κωνσταντοπούλου: «Φτάνει με αυτή την τραμπούκο - Θα σε βάλω φυλακή»

Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι είναι πια ότι τοξικότερο και χυδαιότερο έχουμε δει στη Βουλή από την εποχή του Ηλία Κασσιδιάρη. Από τότε έχουμε να δούμε τέτοια συμπεριφορά, τέτοια ακρότητα».

Συνέχισε λέγοντας «εγώ παρακολουθώ ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί με ενδιαφέρει ποιο είναι το επιχείρημα το οποίο παράγει η αντιπολίτευση κάθε φορά προκειμένου να δούμε αν λένε κάτι σωστό ή εάν χρειάζεται κάτι να αντικρουστεί η και να βελτιωθεί κάτι που μπορεί να έχει προτείνει η αντιπολίτευση και να είναι σωστό».

Διαβάστε ακόμα: Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη για την τραγωδία στη Βιολάντα: «Ελεεινό υποκείμενο»

Τόνισε ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παράγει ποτέ επιχείρημα. Μηδενική επιχειρηματολογία, π[οτε. ύβρις συκοφαντίες και ένας καταγγελτικός λόγος ο οποίος είναι μονίμως ατεκμηρίωτος.