Η συνεδρίαση των Επιτροπών στη Βουλή αναβλήθηκε, μετά την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιδρούν και να κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για πλήρη ευτελισμό.

Είναι ενδεικτικό πως ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο περιστύλιο, είπε: «Η αναβολή είναι απαράδεκτη και απόδειξη οξείας κυβερνητικής κρίσης. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι το εξιλαστήριο θύμα. Οι υποχωρήσεις αποδεικνύουν ότι είναι αδύναμος και επικίνδυνος» ενώ τόνισε: «Η συζήτηση πρέπει να γίνει άμεσα .Θα πάρουμε και άλλες ενέργειες. Να ακυρωθεί το σχέδιο της κυβέρνησης».

Ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς με τη σειρά του μίλησε για «πλήρης ευτελισμό του κοινοβουλευτικού θεσμού. Ο Μητσοτάκης που συνεδριάζει μυστικά αποφάσισε να ματαιώσει την συνεδρίαση. Πρέπει να σταματήσει να κρύβεται, οφείλει να απολογηθεί» ενώ συμπλήρωσε: «Γνωρίζουμε ότι είναι ο ίδιος που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Να έρθει στην βουλή και να απολογηθεί».

Πιο ευφάνταστοι ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που... προσπαθούσαν να μπουν στην συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ. Το «έστησαν» έτσι ώστε να μοιάζει με τους πολίτες που βλέπουν τα κλειδωμένα ΕΛΤΑ και δεν το ξέρουν.

