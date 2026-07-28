Βουλή: Ο Κυριαζίδης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας με απόφαση του Κακλαμάνη

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, με απόφαση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπεται ώστε να ελεγχθεί για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να διαβιβάζει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή για να αποφασίσει.