Αμετανόητος Κυριαζίδης για Κωνσταντοπούλου: «Της έδωσα ευχή για να κάνει παιδιά και έγινα Ιφιγένεια»

Μια συζήτηση για τον πολιτισμό, αποτέλεσε την αφορμή για μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση εντός Βουλής, ανάμεσα στον Δημήτρη Κυριαζίδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Δημήτρης Κυριαζίδης, μόλις έναν χρόνο πριν είχε πει στην Ζωή Κωνσταντοπούλου τη φράση «πηγαίνε κάνε και κανένα παιδί» και είχε κατηγορηθεί για σεξισμό, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο από μέλη του ίδιου του κόμματός του.

Σήμερα, επανέφερε το θέμα, ανασύροντας το περιστατικό, λέγοντας: «Δέκα μήνες τώρα, δέχομαι μια επίθεση, θα έλεγα συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία γνώρισα πριν από δύο δεκαετίες στη Δράμα, όταν ο πατέρας της πήγαινε να εκλεγεί ως πρόεδρος Συνασπισμού. Ο πατέρας της εκείνο το πρωί, μας δήλωσε ότι αγνοείται και αναγκάστηκα ως αστυνομικός αξιωματικός να προβώ σε σχετική έρευν, και τη βρήκα και ενημέρωσα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας παρακάλεσε να τη φορτώσουμε σε ταξί γιατί είχε εκδήλωση Θεσσαλονίκη. Έτσι είχαμε γνωριστεί δυστυχώς», ανέφερε.

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Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο τότε περιστατικό, τόνισε: «Συκοφαντούμαι. Διότι προσπάθησε να αλλοιώσει να παρερμηνεύσει μία αναφορά μου μία ευχή, όταν μας καθύβριζε έναν χρόνο και επί ενάμισι χρόνο δεν μιλούσε κανείς, που μας έλεγε εγκληματίες, παιδεραστές Το παιδί μου έκλαιγε γιατί άκουγε ότι ο πατέρας της ήταν εγκληματίας».

Στη συνέχεια, ακολούθησε ένα κύμα υποστήριξης προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Έλενα Ακρίτα να λέει: «Αφού ήταν ευχή, γιατί ζητήσατε συγγνώμη μετά;». Ο Δημήτρης Κυριαζίδης, αρνήθηκε το γεγονός.

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Τέλος, και η Λίνα Μενδώνη, έκανε λόγο για σεξισμό, με φόντο τα σχόλια του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.