Βουλή: Πώς διαμορφώνονται οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις των κομμάτων – Στους 33 οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Τους 33 θα αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάλιστα, θα είναι η μόνη ΚΟ που παρουσιάζει αύξηση στην κοινοβουλευτική της δύναμη, σε σχέση με όσους εξέλεξε κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023 (32).

Συγκεκριμένα, μπορεί να «έχασε» τους βουλευτές Ξάνθης Μπουρχάν Μπαράν (ανεξαρτητοποίηση) και Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη (ετέθη εκτός ΚΟ), αλλά «κέρδισε» τους βουλευτές Κιλκίς Π. Παππά, και Α' Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά, που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και, τώρα, τον βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Μ. Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας και μέχρι προ μηνός, ήταν Εκπρόσωπος Τύπου του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο».

Το μόνο κόμμα στη Βουλή που δεν έχει γνωρίσει καμία μεταβολή είναι το ΚΚΕ.

Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα διαμορφωθούν ως εξής (σε παρένθεση η θέση που είχε καταλάβει στη Βουλή κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023):

1η (1η) Νέα Δημοκρατία: 156 (εκλογές 6/2023: 158)

2η (3η) ΠΑΣΟΚ: 33 (εκλογές 6/2023: 32)

3η (4η) ΚΚΕ: 21 (εκλογές 6/2023: 21)

4η (2η) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 12* (εκλογές 6/2023: 47)

5η (6η) Ελληνική Λύση: 11 (εκλογές 6/2023: 12)

6η (7η) ΚΟ «Νίκη»: 08 (εκλογές 6/2023: 10)

7η (8η) Πλεύση Ελευθερίας: 05 (εκλογές 6/2023)

Ανεξάρτητοι: 51 (αρχική εκλογή: 2 ΝΔ, 2 ΠΑΣΟΚ, 22 ΣΥΡΙΖΑ, 11 ΝεΑρ, 1 Λύση, 2 Νίκη, 2 Πλεύση, 9 «Σπαρτιάτες»)

Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένεται να μειωθεί κατά έναν βουλευτή, μετά από σχετική προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης, της αντιπροέδρου του κοινοβουλίου, Όλγας Γεροβασίλη.