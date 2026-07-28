Η ευαισθησία του Λιβάνιου για τους εκπαιδευτικούς, το μπλέξιμο με τα σκουπίδια και ο 33ος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 

Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε νησιά είναι αυτό της στέγασης. Ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος το έχει αντιληφθεί γι’ αυτό και το αρμόδιο υπουργείο έχει ξεκινήσει πρόγραμμα χρηματοδότησης δήμων για τη δημιουργία κατοικιών που θα μπορούν να φιλοξενούν εκπαιδευτικούς, γιατρούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους. «Θεωρώ ότι το πρόβλημα της στέγης των δημοσίων λειτουργών οι οποίοι μετακινούνται σε περιοχές με στεγαστικό ζήτημα, όπως είναι τα νησιά τα οποία λόγω τουρισμού έχουν μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και ως υπουργείο Εσωτερικών», ανέφερε στο Alfavita.

Ο κ. Λιβάνιος σημείωσε ότι πριν από περίπου έναν χρόνο έγινε πρόσκληση προς τους δήμους του Νοτίου Αιγαίου να καταθέσουν προτάσεις για τη δημιουργία κατοικιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται στη συνέχεια σε ολόκληρη τη χώρα. «Ανταποκρίθηκαν από όλη την Ελλάδα. Μέχρι τώρα 12 δήμοι έχουν χρηματοδοτηθεί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζεται», είπε.

To μπλέξιμο με τα σκουπίδια

Μετά το «μπιλιέτο» της ΤΕΧΑΝ στους δήμους της Αττικής ότι δεν πρόκειται να κάνει αποκομιδή από τους σταθμούς ανακύκλωσης που διαχειρίζεται, υπάρχει μια συνεννόηση της Περιφέρειας με τους Δήμους, προκειμένου να κάνουν αυτοί την αποκομιδή από τα σημεία. Άλλωστε, όπως μου λέει αρμόδια πηγή, ο όγκος πλέον δεν είναι πολύ μεγάλος, ενώ γενικά η Περιφέρεια Αττικής έχει στα σκαριά ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 350 εκατομμυρίων ευρώ για συνολική αναδιάρθρωση της διαδικασίας αποκομιδής. Πάντως, να πω ότι δεν είναι κανονικό να υπάρχει μια ανοιχτή σύγκρουση της εταιρίας με το κράτος και το αρμόδιο υπουργείο και ειδικά ο αρμόδιος γενικός γραμματέας να μην λένε τίποτα και να τα αφήνουν όλα στην αυτοδιοίκηση ή στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

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Καλοκαιρινές περιοδείες

Μπορεί όλο το σύστημα να περιμένει όπως η…έρημος το νερό τις διακοπές, πάντως οι ρυθμοί είναι ψηλοί. Εκτός από τον Μητσοτάκη που πηγαίνει σήμερα (28/07) σε Λέρο και Αγαθονήσι, όπως σας έγραψα, 7 υπουργοί παίρνουν σήμερα τον δρόμο για τη δύσκολη Δυτική Μακεδονία. Το κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Χατζηδάκη, των υπουργών Δήμα και Παπαθανάση και των υφυπουργών Κοντογεώργη, Τσάφου, Τσαβδαρίδη και Καραγκούνη θα πιάσει όλους τους νομούς, δηλαδή Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά.

Χουρδάκης ο 33ος

Σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ο καθηγητής του ΑΠΘ εξελέγη το 2023 με την Κωνσταντοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε στον Κασσελάκη και έμεινε ως εκπρόσωπος μέχρι που έφυγε και από εκεί και έβαλε πλώρη για το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πλέον το ΠΑΣΟΚ θα έχει 33 βουλευτές, σε μια προφανή προσπάθεια απάντησης στη δημοσκοπική άνοδο της ΕΛΑΣ. Τώρα, αν με τον Χουρδάκη αλλάζουν οι συσχετισμοί, σας αφήνω να το κρίνετε…

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Η Δούρου δεν πάει διακοπές

Εντός Αθηνών θα περάσει τις περισσότερες μέρες του καλοκαιριού η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κάνει το λάθος που έκαναν άλλοι το καλοκαίρι του 2023, όταν ο τότε ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε αρχηγό και η Αχτσιόγλου έκανε μπάνια με τον Τζανακόπουλο, με αποτέλεσμα να τους βγει από δεξιά ο Κασσελάκης και να ψάχνονται. Προφανώς θα ξεκουραστεί κάποιες μέρες, γενικώς όμως το έχει πάρει σοβαρά και θα κάνει τη νυν υπέρ πάντων προσπάθεια να συμμαζέψει το μαγαζί, αποστολή που ε