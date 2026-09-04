Βούλτεψη για Παλαιστίνη: «Όχι δεν είναι! Γενοκτονία είναι η ποντιακή, όχι η κάθε μία που λέτε»

Το ότι ο Θοδωρής Κωτσαντής αποκάλεσε «γενοκτόνο» τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήταν αρκετό για να προκαλέσει την αντίδραση της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Σοφίας Βούλτεψη.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή «Morning Point», στο Mega η Σοφία Βούλτεψη, ο Γιάννης Ράπτης από το ΠΑΣΟΚ και ο Θοδωρής Κωτσαντής από το ΚΚΕ, αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, αλλά και για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

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«Να το! Free Palaistine παιδί μου. Δεν έκαναν βιασμούς. Δεν σκότωσαν τον κόσμο (οι Παλαιστίνιοι). Βιάζουν τις γυναίκες. Να βιάζουν τις γυναίκες θέλετε», είπε αρχικά η Σοφία Βούλτεψη.

Όταν ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, επανέλαβε ότι πρόκειται για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ο Γιάννης Ράπτης από το ΠΑΣΟΚ, παρενέβη ρωτώντας: «Έγινε ή δεν έγινε γενοκτονία κυρία Βούλτεψη;».

Στο σημείο αυτό στον τηλεοπτικό αέρα, ανέβηκαν οι τόνοι, με την κυρία Βούλτεψη να απαντά: «Όχι δεν έγινε. Γενοκτονία είναι η ποντιακή, όχι η κάθε μία που λέτε. Δεν δέχομαι εγώ τέτοια».