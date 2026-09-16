Βούλτεψη: «Το ΠΑΣΟΚ που δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα δεν θα φέρει την ισότητα»

Σε ακόμα μια έντονη πολιτική συζήτηση πρωταγωνίστησε σήμερα (16/09) η Σοφία Βούλτεψη, η οποία μεταξύ άλλων εξέφρασε την άποψη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να προωθήσει την ισότητα.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους» στον ΣΚΑΪ, με φόντο την οικονομική κατάσταση του σήμερα, ανέσυρε παλαιότερες πολιτικές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ΠΑΣΟΚπου δένανε τα σκυλιά με τα λουκάνικα και δανειζόμασταν αβέρτα κουβέρτα και δανειζόντουσαν για λογαριασμό των ΔΕΚΟ με εγυυήσεις του ελληνικού δημοσίου, εδώ έχω το Ινστιτούτο της εργασίας της ΓΣΕΕ που λέει ότι οι πλούσιοι είχαν επταπλάσιο εισόδημα έναντι των μη εχόντων μεταξύ 1996 - 2003.

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Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν θα φέρει την ισότης, που έλεγε και το τραγούδι. Το ίδιο γινόταν και επί Τσίπρα», δήλωσε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας παρουσία της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, με τη σειρά της τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πολλές αλλαγές στην κοινωνία.