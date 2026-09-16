Η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη είναι δεδομένο ότι θα ενεργοποιήσει τους πολιτικούς του φίλους, οι οποίοι δουλεύουν εδώ και καιρό ένα σχέδιο μαζί του. Η δικηγόρος του Βάσω Πανταζή έδειξε από εχθές τον δρόμο προς τα εμπρός για τον καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Φαίνεται ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημιουργηθεί ένας κομματικός σχηματισμός από ανεξάρτητους βουλευτές, στον οποίον δεν θα συμμετέχει ο Κασιδιάρης.

Βεβαίως αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και από τη ΝΙΚΗ, θα είναι εμφανές ότι έχουν κάποια σχέση και κάποιο νταλαβέρι με τον Κασιδιάρη, αλλά αυτός δεν θα συμμετέχει στο σχηματισμό. Ο Κασιδιάρης λοιπόν βάση του νόμου θα μπορεί να είναι υποψήφιος μόνο ως ανεξάρτητος σε μία εκλογική περιφέρεια και θα μπορούσε να κολλήσει στο νέο κόμμα ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος, εφόσον αυτό περάσει την έγκριση του Αρείου Πάγου. Μία παγίδα δηλαδή για να ξεγελάσει το σύστημα και να μπει στη Βουλή από την πίσω πόρτα.

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Και ο Άρειος Πάγος;

Βεβαίως όλα τα σχέδια του Κασιδιάρη είναι λειτουργικά επί της αρχής, όμως το μαχαίρι και το καρπούζι το κρατάει ο Άρειος Πάγος. Είναι προφανές ότι αν τα σχέδια εξελίσσονται στο φως της ημέρας και καθίσταται σαφές ότι επιχειρείται μία νομική ντρίμπλα, οι ανώτατοι δικαστές δε θα κάτσουν σαν τους ανόητους να τους κοροϊδέψει ο Κασιδιάρης. Συνεπώς σχέδια που κοινολογούνται μπορεί στο τέλος να γυρίσουν μπούμερανγκ.

Το ραντεβού και η υποψηφιότητα Φλωρίδη

Σας είχα γράψει πριν από εβδομάδες για την προοπτική ο Γιώργος Φλωρίδης να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης. Εν τέλει ο υπουργός Δικαιοσύνης πήρε το φύλλο πορείας, συναντήθηκε χθες για μια περίπου ώρα με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου, καθώς η λογική του Μητσοτάκη είναι να δυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το ψηφοδέλτιο. Γι' αυτή την περιφέρεια δεδομένα θα παίξει δυνατά η Αφροδίτη Νέστορα που έχει διαφορετικό πέρασμα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της και τον θάνατο της μητέρας της, ενώ ακούγεται και ο επίτιμος Α/ΓΕΣ Φράγκος Φραγκούλης που έχει κάνει ραντεβού με τον Μητσοτάκη.

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Ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ και την ολοκλήρωση του κύκλου όλων των εμφανίσεων θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS με τον Παναγιώτη Στάθη. Μαθαίνω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο Ραδιομέγαρο για επίσκεψη και θα κάνει προεγγραφή της συνέντευξης μια ώρα πριν την προβολή του δελτίου στις 18:00.

Το θέμα Μαζωνάκη φέρνει στη Βουλή ο Χρηστίδης

Ο Χρηστίδης φέρνει στη Βουλή την υπόθεση Μαζωνάκη, αναδεικνύοντας το βαθύτερο θεσμικό πρόβλημα: από την κατάργηση του ΣΕΥΥΠ το 2019, οι έλεγχοι στα ιατρεία περιορίστηκαν δραστικά. Ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για τους ελέγχους, τα αποτελέσματά τους και τις πολιτικές ευθύνες για το εάν έμειναν ανεξέλεγκτα ιατρεία επί χρόνια. Ώρες μικρές…