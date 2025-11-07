«Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ;»: Η απορία του Τσίπρα στον Χειλάκη στην αφήγηση του βιβλίου του

Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το παρών στο στούντιο του bookvoice για να ακούσει αποσπάσματα από την ηχογράφηση του audiobook, την οποία αφήγηση κάνει ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα τον ρώτησε σε κάποια φάση «γιατί το ξαναείπες αυτό;», αλλάζοντας τον τόνο της φωνής του, για να πάρει την απάντηση: «Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος που τα έχει ζήσει».

Του εξήγησε στη συνέχεια: «Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ; Αυτό προσπαθώ να πετύχω. Δεν είναι απλά να διαβάσω ένα κείμενο, αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος, ο οποίος το έχει ζήσει αυτό. Και οι δακτυλισμοί που ακούς είναι για να κόβουν εύκολα τα παιδιά (σ.σ.: αυτοί που κάνουν το μοντάζ)» είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Στο απόσπασμα του βιβλίου που εξιστορεί ο Χειλάκης, ακούγεται να λέει: «Με περίμενε μια αρνητική έκπληξη. Αντί να αντικρίσω στα σκαλιά του Μαξίμου τον προκάτοχό μου και μέχρι εκείνη την ημέρα εκείνη οικοδεσπότη, αντίκρισα τον Τζανακόπουλο. Ο Σαμαράς, δεν άντεξε να έρθει να με προϋπαντήσει...

(...) αλλά η επιτομή της στάσης του κατεστημένου πολιτικού συστήματος απέναντί μου. (...) Ως έναν καταληψία που κάθεται στα δικά τους σαλόνια και τα μολύνει (…) με την χρηματοπιστωτική ασφυξία.

Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει. Αυτό έκανα κι εγώ συναντώντας τον Τζανακόπουλο αντί για τον Σαμαρά στο πλατύσκαλο του Μεγάρου. Γεια σας κύριε Σαμαρά τι κάνετε; Προσφώνησα τον Τζανακόπουλο, έχουν αραιώσει λίγο τα μαλλιά σας, του είπα από μακριά γελώντας και γέλασε κι αυτός».

Η Ιθάκη θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου και θα στοιχίζει 28 ευρώ. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπαραγγελία του από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.

