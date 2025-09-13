Η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη το προηγούμενο διάστημα να ρίξει τους τόνους στο ζήτημα των τεταμένων σχέσεων με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά δεν εξέπληξε όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο.

Όπως έχει αναφέρει η στήλη Μαξιμιλιανός ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι η ανακίνηση της έντασης δεν συμφέρει ιδιαίτερα την ενότητα και τη συσπείρωση της ΝΔ ενόψει της δύσκολης συνέχειας, οπότε θέλησε να ρίξει τους τόνους.

Υπάρχει βεβαίως και ένα αλλά: αν ακολουθήσουν εχθροπραξίες και νέα καρφιά ή η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τότε ο ίδιος θα μπορεί να τους ρίξει και τον μουντζούρη της πόλωσης.

Δεν αλλάζει άποψη ο Σαμαράς

Το ρεπορτάζ του Μαξιμιλιανού, ωστόσο, αναφέρει, πως κάποιοι κάνουν παρασκηνιακές συζητήσεις, όμως ο Σαμαράς εμφανίζεται αμετακίνητος στις προθέσεις του και στην άποψή του για τον Μητσοτάκη, όσο και αν ο πρωθυπουργός επιχείρησε να του «τη βγει» από δεξιά.

Με άλλα λόγια, συζητά κανονικά τη δημιουργία κόμματος, ενώ οι άνθρωποί του ανά την επικράτεια μιλάνε στα τηλέφωνα.



