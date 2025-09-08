Το μήνυμα Μητσοτάκη στους πρώην, οι βόλτες του Γρηγόρη στη ΔΕΘ και η επιμονή για εκλογές το '27

Η πολύ ήπια αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα των τεταμένων σχέσεων με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά δεν εξέπληξε όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο. Ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να ρίξει τους τόνους, βάζοντας μπροστά την παράταξη και γνωρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές αφορούν ιδιαίτερα τον Κώστα Καραμανλή. Γνωρίζει άλλωστε ο πρωθυπουργός ότι η ανακίνηση της έντασης δεν συμφέρει ιδιαίτερα την ενότητα και τη συσπείρωση της ΝΔ ενόψει της δύσκολης συνέχειας, οπότε θέλησε να ρίξει τους τόνους. Υπάρχει βεβαίως και ένα αλλά: αν ακολουθήσουν εχθροπραξίες και νέα καρφιά ή η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τότε ο ίδιος θα μπορεί να τους ρίξει και τον μουντζούρη της πόλωσης.

Το χρονοδιάγραμμα για το 2027

Πάντως ο Πρωθυπουργός έδωσε μέσα από τις απαντήσεις του και μια αίσθηση για το πώς ο ίδιος σκέφτεται το μετεκλογικό τοπίο. Είναι νομίζω προφανές πως ο ίδιος δεν θα επιδιώξει πρόωρες εκλογές μέσα στο 2026 ανεξάρτητα από την όποια δημοσκοπική ανάκαμψη. Τα σενάρια για αλλαγή εν πτήσει τα έκοψε μονομιάς, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα των κυβερνητικών συνεργασιών, απάντησε πως την απόφαση τη λαμβάνει ο λαός μέσα από την κάλπη. Κοινώς, δεν βλέπω σενάριο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τόσο απλά. Τα ποιος και τα πώς βεβαίως θα τα κρίνει η πολιτική αριθμητική και οι δυναμικές εκείνης της περιόδου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2025 | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η έρευνα για τις διακοπές

Με αφορμή μια ερώτηση που έγινε προς το τέλος της συνέντευξης Τύπου μαθαίνω ότι η κυβέρνηση τις προηγούμενες μέρες έτρεξε μια έρευνα στους 17-44 με κεντρικό ερώτημα αν πήγαν διακοπές. Μαθαίνω ότι τα αποτελέσματα ήταν 80% ότι οι νεότεροι πολίτες πήγαν, διαψεύδοντας τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που αναφέρει ότι οι μισοί πολίτες δεν πάνε διακοπές. Βέβαια τι διακοπές πήγαν, άλλη συζήτηση…

Οι βόλτες του Γρηγόρη και η συνέχεια

Ο κ. Μητσοτάκης επίσης επιχείρησε να φρενάρει τη συζήτηση περί επιστροφής του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος ήταν κανονικά στη ΔΕΘ, γύρισε όλα τα μαγαζιά και συνομίλησε με χιλιάδες στελέχη της ΝΔ που παγίως του ζητούσαν να ενεργοποιηθεί ξανά. Από μέρους του πρωθυπουργού είδα μια βιασύνη να προσπεράσει το θέμα γρήγορα και να αλλάξει συζήτηση, εν πολλοίς για να μην δώσει και την εντύπωση ότι η μοίρα της κυβέρνησης εξαρτάται από το αν θα γυρίσει ο Γρηγόρης ή όχι. Ο κ. Δημητριάδης πάντως, αν ζητάτε την εκτίμησή μου, με έναν τρόπο θα δηλώσει γενικώς παρών τις επόμενες μέρες, ενώ έχει και κανονική δουλειά να κάνει στο γραφείο του.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεραπετρίτης βλέπει τον υιό Χαφτάρ

Επειδή τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής τρέχουν, μια σημαντική συνάντηση αναμένεται να λάβει σήμερα χώρα. Αναφέρομαι στην επίσκεψη του υιού του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, Μπελκασέμ, που θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα για συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Αντικειμενικός στόχος της Αθήνας είναι να πείσει την Λιβυκή πλευρά να συζητήσει με την Ελλάδα τα θέματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και όχι με την Τουρκία, η οποία θυμίζω πως έχει διεισδύσει ποικιλοτρόπως στη χώρα της Βόρειας Αφρικής. Να υπενθυμίσω επίσης πως το απόγευμα της Τετάρτης στις 5μμ αναμένεται να ανοίξουν οι προσφορές για τα αδειοδοτημένα οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ κι εφόσον επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον της Αμερικανικής Chevron, πολλά θα αλλάξουν στους σχεδιασμούς όλων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα η εξέλιξη αυτή, αφορά και τους Λίβυους.

Τετάρτη ο Φάμελλος, Σάββατο ο Ανδρουλάκης

Η εβδομάδα που διανύουμε θα έχει συνεντεύξεις Τύπου κι ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. Για αυτό μάλιστα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα βεβαρυμένο κοινοβουλευτικό έργο. Την Τετάρτη θα μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πρώτη του εμφάνιση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα περιγράψει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις πιθανές απαντήσεις του Προέδρου του κόμματος για το νέο κόμμα Τσίπρα και βέβαια τα πιθανά κυβερνητικά σχήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα από ευρύτερες συνεργασίες στην αντιπολίτευση. Θα είναι ένα κρας τεστ για όλους.