Οι μετρήσεις του Μαξίμου και των καναλιών, η εκτίμηση για το κόμμα Τσίπρα και η καχυποψία των Λίβυων

Πολύ καλό ήταν το κλίμα στο Μαξίμου (σιγά μην δεν ήταν) και τώρα η κυβέρνηση καλείται να καταλάβει πως «έγραψαν» οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη, οι οποίες ήταν ευρείες, αλλά και στοχευμένες σε εκλογικά κοινά. Μου λενε ότι αυτή την εβδομάδα το κυβερνητικό επιτελείο θα ξεκινήσει να μετράει, προκειμένου να δει αν υπάρχουν θετικές μεταβολές σε σχέση με τα νούμερα προ ΔΕΘ, ενώ στην εξίσωση θα μπουν και τα κανάλια που θα παραγγείλουν τις πρώτες μετρήσεις της σεζόν.

Πού θα μετρηθεί το κόμμα Τσίπρα

Έμπειρος δημοσκόπος που έχει δουλέψει επάνω σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε στη συζήτηση που είχαμε πως μια πιθανή ανακοίνωση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό δεν θα φέρει ακριβώς ένα big bang στο χώρο της Αριστεράς. «Ζωή και Βαρουφάκης έχουν μπετονάρει το κοινό τους» ήταν η ακριβής αποστροφή του, «άρα μην περιμένεις ποσοστά που θα αλλάξουν τα δεδομένα». Εγώ πάλι σχολίασα πως όλοι αυτοί δυσκολεύονταν να συνυπάρξουν όσο ήταν κάτω από την ομπρέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που έχουν προκύψει πέντε ή ίσως κι έξι κόμματα, η συνεννόηση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στα κανάλια

Οι αναφορές Μητσοτάκης για τους χρυσούς χορηγούς της επιστροφής Τσίπρα κ.ο.κ. ήταν και μήνυμα σε λογιών λογιών επιχειρηματίες, αλλά και στα κανάλια που εμφανώς έχουν περάσει "απέναντι" από την κυβέρνηση με κάποιες εξαιρέσεις. Ο Μητσοτάκης γνωρίζει ότι στον έκτο χρόνο της θητείας του δεν μπορεί να έχει την αντιμετώπιση που είχε τον πρώτο, όμως ζητά στις επαφές που κανει να προβάλλονται και τα θετικά μηνύματα της οικονομίας. Φερ ειπείν, στη συνέντευξη Τύπου εξέφρασε το παράπονο ότι δεν προβλήθηκε όσο θα μπορούσε και θα έπρεπε η θετικη επίδραση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο "άσπρισμα" υπεωριών που έκαναν εργαζόμενοι. Τώρα, δεν ξέρω αν το μήνυμα φτάνει στις ιδιοκτησίες γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ζόρια...

Μηδενική ανταπόκριση

Σας έλεγα χθες για το μήνυμα Μητσοτάκη στους πρώην του κόμματός του για να χαμηλώσουν οι τόνοι και η ΝΔ να κινηθεί με όσο το δυνατόν λιγότερα ρήγματα στις εκλογές. Πρέπει να σας πω ότι κάποιοι κάνουν παρασκηνιακές συζητήσεις, όμως ο Σαμαράς εμφανίζεται αμετακίνητος στις προθέσεις του και στην άποψή του για τον Μητσοτάκη, όσο και αν ο πρωθυπουργός επιχείρησε να του «τη βγει» από δεξιά. Με άλλα λόγια, συζητά κανονικά τη δημιουργία κόμματος, ενώ οι άνθρωποί του ανά την επικράτεια μιλάνε στα τηλέφωνα. Βέβαια, άντε τώρα να τρέχεις από ραχούλα σε ραχούλα στα πίσω-πίσω...

Η επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη

Η χθεσινή βόλτα του γιου του Χαφτάρ στο Μαξίμου και στο υπουργείο Εξωτερικών ολοκληρώθηκε με ένα ωραίο γεύμα στο εστιατόριο της Μεγάλης Βρεταννίας με τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Η προσπάθεια της χώρας μας είναι να ανακτήσει δεσμούς με την πλευρά Χάφταρ, μιλώντας στη γλώσσα που βασικά καταλαβαίνει, δηλαδή αυτή του χρήματος. Διότι, άμα πιάσουμε το διεθνές δίκαιο με τους φυλάρχους, ζήτω που καήκαμε. Για το φθινόπωρο λοιπόν οργανώνεται επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη με σοβαρούς συμμετέχοντες, μπας και οι Λίβυοι δεν κυρώσουν το Τουρκολιβυκό.

Η υπόσχεση για τη μη κύρωση

Πάντως στο διπλωματικό επίπεδο η Αθήνα ασκεί πιέσεις στη Λιβύη να μην κυρώσει το τουρκολιβυκό σύμφωνο. Η αποστροφή του Πρωθυπουργού στη Συνέντευξη Τύπου, πως η Αθήνα είναι ο φυσικός συνομιλητής της χώρας για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών φαίνεται πως δεν γίνεται τυχαία αφού η πλευρά Χαφτάρ δείχνει, βάσει της πληροφόρησης που προκύπτει από τη Βασιλίσσης Σοφίας, να υποστηρίζει πως τέτοια βούληση δεν υπάρχει. Βέβαια θέλω να πω ότι μεταξύ των δυο μερών υπάρχει καχυποψία αλλά πρέπει επίσης να θυμίσω πως στις διεθνείς σχέσεις κυριαρχεί το εθνικό συμφέρον.

Η ώρα του Φάμελλου

Στη Θεσσαλονίκη παίρνουν σειρά οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης με ομιλίες και συνεντεύξεις τύπου. Ο Σωκράτης Φάμελλος θα μιλήσει αύριο και την Πέμπτη θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου, όπου αναμένεται να ερωτηθεί για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Φάμελλος δέχεται εισηγήσεις να βγει σκληρά απέναντι στη Νέα Αριστερά ωστόσο η συνολική αναμονή για τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί έναν εκνευρισμό στο κόμμα που μοιραία δεν μπορεί να αναπτύξει καμία αξιόλογη δυναμική.