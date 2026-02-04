Δεν έχει «τελειωμό» η κόντρα Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Aν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι»

Νέος «γύρος» κόντρας ξεκίνησε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη στιγμή που και οι δύο, έχουν κάνει μήνυση ο ένας στον άλλον.

«Είναι μια κυρία η οποία έχει ανέβει στη Βουλή, που έχει πει ότι όλη η Νέα Δημοκρατία έχει βουτηγμένα τα χέρια της στο αίμα. Ότι είμαστε δολοφόνοι. Κατ' επ'εκταση και όλους τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έχει πει 3 εκατομμύρια άτομα δολοφόνους. Αυτή η γυναίκα, με τις καρδούλες», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια δήλωσε: «Αυτή η γυναίκα έκανε μήνυση σε εμένα που την είπα απαίσια, ενώ εμένα με είπε δολοφόνο και τιποτένιο», δήλωσε ο Υπουργός στο Action24.

O Άδωνις Γεωργιάδης μάλιστα, δεν δίστασε να την παρομοιάσει με τον Στάλιν. «Δεν έχετε καταλάβει για τι πρόσωπο μιλάμε. Αν πάρει εξουσία στα χέρια της, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου. Κοιμάται και ονειρεύεται πώς θα βάλει φυλακή 11 εκατ. Έλληνες, ονειρεύεται στρατόπεδα, ήθελε να γίνει εισαγγελέας», είπε μεταξύ άλλων.

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Χόρευαν οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου γιατί έφυγε το τέρας»

Σε σημείο της συνέντευξης αναφέρει επίσης: «Αν κάποιος που ζει στην κοινωνία βλέπει ως χιούμορ το 13% – 14% και λέει ότι θα ψηφίσει Κωνσταντοπούλου για να κυβερνήσει, είναι ανησυχητικό για την κοινωνία.

Όταν την “ξήλωσε” ο Τσίπρας, στη Βουλή χορεύαν οι υπάλληλοι του κοινοβουλίου γιατί έφυγε το τέρας, έτσι μας έλεγαν. Έχω ζήσει σκηνή στην τράπεζα της Βουλής με υψηλόβαθμο στέλεχος την ημέρα που έχει προκήρυξει εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 και μου λέει σε κατάσταση υστερίας “θα φύγει το τέρας;”. Αυτός που λέει στις δημοσκοπήσεις ότι θέλει να ψηφίσει Κωνσταντοπούλου, πρέπει να πάει σε παπά να εξομολογηθεί».

