«Δεν λυγίζω»: Η Παπακώστα σπάει τη σιωπή της για την ποινική δίωξη για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Σπάει τη σιωπή της η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την ποινική δίωξη σε βάρος της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένοντας στην αθωότητά της, αλλά και ανακοινώνοντας πως θα είναι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν.



Η κ. Παπακώστα τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει δημόσια και ξεκάθαρα πως είναι αθώα και ότι δεν κάνει βήμα πίσω από αυτή τη θέση.

Όπως υποστήριξε, η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών αποτελεί «ηχηρή απάντηση σε όσους, όπως είπε, παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητας» και έσπευσαν να τη συκοφαντήσουν, να τη ταπεινώσουν και να την καταδικάσουν στη συνείδηση των πολιτών πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη.



Παράλληλα, σημείωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως και η πλημμεληματική δίωξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψής της, χαρακτηρίζοντάς την απολύτως «άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη».

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«Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συγκινητικά πολλούς ανθρώπους, που στάθηκαν στο πλευρό μου, όταν ήταν εύκολο να σιωπήσουν. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η στήριξή τους με κράτησαν όρθια και δυνατή. Αυτούς κοιτάζω στα μάτια και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν» είπε καταληκτικά.



Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές πραγματοποιηθούν, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, την ίδια πίστη στις αρχές και τις αξίες της και με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των πολιτών των Τρικάλων.

Αναλυτικά η δήλωση της Κατερίνας Παπακώστα:

Η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της Δικαιοσύνης και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ την αλήθεια! Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα, ότι είμαι αθώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή.



Σήμερα, η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών, αποτελεί την πρώτη ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν παραβιάζοντας το ιερό τεκμήριο της αθωότητας να με συκοφαντήσουν, να με ταπεινώσουν και να με καταδικάσουν στη συνείδηση των πολιτών, πριν αποφανθεί καν, η ίδια η Δικαιοσύνη…



Εξακολουθώ να θεωρώ, ότι και η πλημμεληματική δίωξη αποτελεί ύψιστη αμφισβήτηση της τιμής και της υπόληψης μου, καθώς είναι απολύτως άδικη, αβάσιμη και νομικά αστήρικτη.



Ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης μου, με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τη βεβαιότητα, ότι η αθωότητα μου θα λάμψει οριστικά Ενώπιον της. Όσοι δε, επιχείρησαν να πλήξουν με σφοδρότητα την προσωπικότητα μου και την πολιτική μου διαδρομή, επενδύοντας στην πολιτική μου εξόντωση, διαψεύδονται ήδη από τα ίδια τα γεγονότα. Παραμένω ακέραιη, δεν λυγίζω, δεν σιωπώ και δεν διαπραγματεύομαι την αξιοπρέπεια μου.



Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συγκινητικά πολλούς ανθρώπους, που στάθηκαν στο πλευρό μου, όταν ήταν εύκολο να σιωπήσουν. Η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η στήριξή τους με κράτησαν όρθια και δυνατή.



Αυτούς κοιτάζω στα μάτια και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Θα είμαι εκ νέου υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν. Με το ίδιο αίσθημα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων ευθύνης, με την ίδια πίστη στις αρχές και τις αξίες μου και με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα, να σταθώ αντάξια της εμπιστοσύνης των Τρικαλινών πολιτών.