Ο Νικόλαος Φαραντούρης, στην πρώτη του αντίδραση μετά την διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει πως δεν θα παραδώσει την έδρα του.

Αναλυτικά η δήλωσή του στα social media:

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού.

Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας.

«Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.»

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο Νικόλας Φαραντούρης διαγράφηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη στάση του και τις δηλώσεις του για το κόμμα Καρυστιανού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαξιμιλιανός είχε γράψει στο Reader πριν από λίγες ημέρες ότι ο Φαραντούρης «είναι ήδη σε ανοικτή επικοινωνία με την Μαρία Καρυστιανού» και δεν έχει πρόβλημα να δοκιμάσει την τύχη του με όποιον εμφανίσει μια δυναμική».

Ο Νικόλας Φαραντούρης διαβεβαίωσε ότι «είναι ΣΥΡΙΖΑ» ωστόσο προχώρησε σήμερα (07/01) σε νέες δηλώσεις στον ΣΚΑΪ όπου επανέλαβε όσα έχει δηλώσει δημόσια, επισημαίνοντας ότι δεν έχει απομακρυνθεί από καμία θέση ή αρχή του.

«Αν αποφασίσω να πορευτώ σε άλλη οδό, θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Φαραντούρης. «Οτιδήποτε συμβεί, θα το ακούσετε από μένα. Δεν μου αρέσουν οι κοτολογίες, η μελλοντολογία ή η σπέκουλα, ούτε η εσωστρέφεια. Η έμφαση που δίνω πάντα είναι στα καθημερινά προβλήματα του τόπου μου».

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με την κ. Καρυστιανού, ο ευρωβουλευτής σημείωσε: «Με την κ. Καρυστιανού είχαμε μια θεσμική εκδήλωση στις 9 Δεκεμβρίου, με θέμα το άρθρο 86 και τη διαφθορά στη χώρα. Από εκεί και πέρα, με ρωτήθηκε πώς θα αντιλαμβανόμουν μια πιθανή μετεξέλιξη ενός κινήματος πολιτών σε πολιτικό φορέα, και απάντησα ότι θα ήταν απόλυτα καλοδεχούμενο».

Καταλήγοντας, ο κ. Φαραντούρης τόνισε: «Δεν προεξοφλώ τίποτα. Ενδεχομένως άλλοι προεξόφλησαν συμμετοχή τους σε κόμματα πριν καν ανακοινωθούν. Παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Η κ. Καρυστιανού είπε καλά λόγια για μένα και ανταποδίδω. Είναι μια δραστήρια γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, εκτός κομματικού σωλήνα, και επειδή κάποιοι δαιμονοποιούν τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων στην πολιτική, εγώ λέω ότι είναι απολύτως καλοδεχούμενοι».

Το παρασκήνιο της διαγραφής Φαραντούρη

Ο Σωκράτης Φάμμελος επικοινώνησε χθες (06/01) τηλεφωνικά με τον Νίκο Φαραντούρη και του είπε πως οι τοποθετήσεις και τα σενάρια προσχώρησης στο κόμμα Καρυστιανού, «προσβάλλουν και το κόμμα και τους ψηφοφόρους του».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε από τον Φαραντούρη καθαρή απάντηση σήμερα για το αν είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο εκπροσωπεί. Αντί αυτής, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε «ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να βγω», κάτι που οδήγησε στην απόφαση για την διαγραφή του από την ευρωομάδα.

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να έχουν κρυφά χαρτιά να εκπροσωπούν και ο πρόεδρος έκρινε ότι ήταν απαραίτητο να διαγραφεί.