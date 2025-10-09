«Δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε πρώην στέλεχός του στην Εξεταστική

Αντιδράσεις προκάλεσε μιλώντας στην Εξεταστική Επιτροπή, η πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο, ενώ ρωτήθηκε και για τις αναφορές Βάρρα.



«Κυκλώματα ανομίας δεν υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Βέβαια και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια μικρή κοινωνία», δήλωσε η κ Ρέππα.



Ο Ιωάννης Καϊμακάμης, νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη μεριά του ανέφερε ότι δεν γίνονται παρεμβάσεις στον Οργανισμό, με την αντιπολίτευση να τον χαρακτηρίζει κομματική επιλογή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα «μαχαίρια» κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Οξυμένοι παραμένουν οι τόνοι ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πλαίσιο της εξεταστικής και δη της κατάθεσης του πρώην Προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρήγορη Βάρρα.

«Και ο κ. κ. Βάρρας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέθεσαν επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από το Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης. Αυτό σημαίνει ότι με δεδομένη αυτήν την πολιτική διαφωνία, τη διαφοροποίηση, δεν περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, ένα αφήγημα που προσπαθούσε μετ’ επιτάσεως να χτίσει η αντιπολίτευση», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.



Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες από τον κ. Βάρρα, και άφησε αιχμές για την θητεία του πρώην προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ξέρει το 2020 ο Βάρρας ότι υπάρχουν παρανομίες. Υποτίθεται ότι τις ξέρω κι εγώ. Αυτός πάει να τις αποκαλύψει και εγώ τον "τρώω" για να μην τις αποκαλύψει. Στην εισαγγελία ποτέ πάει;

Το 2024. Άφηνε 4 χρόνια τις παρανομίες σε εξέλιξη;», είπε ο Βορίδης στο ΟΡΕΝ.

«Τελικά ο Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον σύμβολό του, τον κ. Βάρρα; Συμφωνεί με τον πρώην υπουργό ή με τον σύμβουλό του για θέματα αγροτικής ανάπτυξης», τόνισε από το 6ο Olympia Forum, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Υπάρχει μπάζωμα στην εξεταστική […] Έρχεται ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρρας, να καταγγείλει την ευθύνη του κυρίου Βορίδη που ο κ. Μητσοτάκης έχει αθωώσει με απόρριψη της πρότασης προκαταρκτικής», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αποδεικνύεται με τις μέχρι τώρα καταθέσεις ότι ο πρωθυπουργός ήξερε, χειριζόταν όλα αυτά τα ζητήματα», είπε στον Real FM, ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Κινδυνεύει με αφανσιμό ο αγροτικός κόσμος αν προχωρήσει η διαδικασία παύσης πληρωμών», επεσήμανε στον 9,84 ο Αλέξης Χαρίτσης.



