Δένδιας: «Η στρατιωτική άσκηση δεν σχετίζεται με το Πίρι Ρέις - Δείτε φωτογραφία και θα καταλάβετε»

Στην παρουσία του Πίρι Ρέις στην περιοχή και στη διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ.

Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο κ. Δένδιας υπογράμμιζε πως δεν έχει καμία σχέση η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με το Πίρι Ρέις.

«Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μία φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», ανέφερε.

Ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε πως έγινε συζήτηση για την έγκριση της τροποποίησης της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία πέρασε πριν από λίγες ημέρες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού η οποία μετακινείται στη Λάρισα και στην δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι έγινε η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Μπελαρά «Θεμιστοκλή» καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

«Ο "Θεμιστοκλής" δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί είναι Μπελαρά Στάνταρντ 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Στάνταρντ 2.++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.