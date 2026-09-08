Δένδιας στη Ρώμη: «Οι φρεγάτες FREMM θα καταστήσουν πανίσχυρο τον στόλο του Ναυτικού»

Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών FREMM από την Ιταλία υπέγραψε σήμερα στη Ρώμη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η σημερινή Εφαρμοστική Ρύθμιση «προσδίδει περιεχόμενο» στο πρόγραμμα και οριστικοποιεί το νομικό, οικονομικό και τεχνικό του πλαίσιο, καθορίζοντας παράλληλα τον χρόνο μεταβίβασης των δύο πλοίων στο Πολεμικό Ναυτικό.

Πότε έρχονται οι φρεγάτες FREMM στην Ελλάδα

Η «Carlo Bergamini» προβλέπεται να μεταβιβασθεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η «Virginio Fasan» εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα «δεν είναι απλώς η απόκτηση δύο ακόμη πολεμικών πλοίων, και πιθανότητα τεσσάρων», αλλά η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και η προσαρμογή του Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας.

Όπως σημείωσε, οι FREMM, μαζί με τις 4 φρεγάτες FDI και τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ, θα συγκροτήσουν «τον νέο πυρήνα ισχύος του ελληνικού Στόλου».

«Και με τις αλλαγές που θα επιφέρουμε, θα τις καταστήσουμε πανίσχυρες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας ότι στόχος είναι ένας στόλος με αυξημένη ακτίνα ενεργείας και επιχειρησιακή αντοχή, ικανός να δρα από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.

Οι δυνατότητες των φρεγατών FREMM

Η ευρωπαϊκή φρεγάτα πολλαπλών χρήσεων ή FREMM (γαλλικά: Frégate Européenne Multi-Mission // ιταλικά: Fregata Europea Multi-Missione ) είναι μια γαλλο-ιταλική οικογένεια πολεμικών πλοίων που σχεδιάστηκε από την Naval Group και την Fincantieri. Αυτό το πολεμικό πλοίο επιφανείας είναι γνωστό στη Γαλλία ως κλάση Aquitaine

Ο κοινός εξοπλισμός στις φρεγάτες τύπου FREMM περιλαμβάνει:

Πυροβόλο Leonardo OTO Melara διαμετρήματος 76 mm (3,0 in) /62

διαμετρήματος 76 mm (3,0 in) /62 2 εκτοξευτές τορπιλών Eurotorp / WASS B515/3 [ απαιτείται παραπομπή ] για τορπίλες MU 90 με Calzoni AHS (Σύστημα Αυτόματου Χειρισμού)

/ WASS B515/3 [ απαιτείται παραπομπή ] για τορπίλες MU 90 με Calzoni AHS (Σύστημα Αυτόματου Χειρισμού) 1 Leonardo NA-25 DARDO-F σύστημα ελέγχου πυρός για το πυροβόλο των 76 χιλιοστών

σύστημα ελέγχου πυρός για το πυροβόλο των 76 χιλιοστών 2 αντιτορπιλικά συστήματα SLAT (Systeme de Lutte Anti-Torpille)

(Systeme de Lutte Anti-Torpille) Σόναρ κύτους Thales UMS 4110 CL

Ρυμουλκούμενο σόναρ Thales UMS 4249 CAPTAS-4

Υποβρύχιο τηλέφωνο Thales TUUM-6

2 Συστήματα Sigen MM/SMQ-765 EW : με JASS (Υποσύστημα Κεραίας Παρεμβολής) ECM, Nettuno 4100, από την ELT Elettronica και την Thales ESM (Επικοινωνίες και Ραντάρ ESM)

: με JASS (Υποσύστημα Κεραίας Παρεμβολής) ECM, Nettuno 4100, από την ELT Elettronica και την Thales ESM (Επικοινωνίες και Ραντάρ ESM) 2 Συσκευές γρήγορης κατάδειξης SOFRESUD "QPD"