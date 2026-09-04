Με άρωμα εκλογών και με ένα πακέτο οριστικοποιημένων μέτρων που θα επιχειρήσει να έχει άμεσο αποτύπωμα στο εισόδημα των πολιτών, αναμένεται να ανέβει στη σκηνή της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αγρότες, οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και νέοι που αναζητούν λύση στο στεγαστικό αναμένεται να αποτελέσουν τις βασικές ομάδες-στόχους του κυβερνητικού «καλαθιού».

Απέναντι στις πιέσεις της αντιπολίτευσης για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο πρωθυπουργός πρόκειται να εξαγγείλει, σύμφωνα με πληροφορίες, αύξηση του επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο, πιθανότατα στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή, περίπου στα 446 ευρώ.

Στο τραπέζι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μέτρο στήριξης για τους δημοσίους υπαλλήλους, ως αντιστάθμισμα στις απώλειες που δημιουργεί η μη επαναφορά του 13ου μισθού.

Στο επίκεντρο των εξαγγελιών αναμένεται να βρεθούν και οι αγρότες, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά και οι οικογένειες με παιδιά, όπου ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στους τρίτεκνους.

Εξαγγελίες σε τέσσερις δόσεις

Οι εξαγγελίες αναμένεται να ξεδιπλωθούν σε τέσσερις δόσεις, με «στόχο κάθε κοινωνική ομάδα να ''δει τον εαυτό της'' στο κυβερνητικό σχέδιο και, κυρίως, να αισθανθεί την επίδραση των μέτρων στην τσέπη της» όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», με φορολογικά κίνητρα προς τις τράπεζες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικών δανείων και ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά κατοικίας.

Το κυβερνητικό αφήγημα δεν θα περιοριστεί, ωστόσο, μόνο στο ύψος των μέτρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κοστολόγηση των παρεμβάσεων, επιχειρώντας να αντιπαραβάλει το κυβερνητικό σχέδιο με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Με φόντο και την παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για έναν σχεδιασμό που χαρακτηρίζει ρεαλιστικό, κοστολογημένο και δημοσιονομικά συγκροτημένο, απέναντι –όπως αναμένεται να υποστηρίξει– σε «κάλπικες υποσχέσεις» και παροχές χωρίς αντίκρισμα.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).

Την Κυριακή στις 12.00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».