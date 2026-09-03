Μαρινάκης: «Δεν θα μείνει κανείς εκτός των μέτρων της ΔΕΘ» - Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Στα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εξαπέλυσε και νέα επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην πολιτική, όπως είπε, των «ανέξοδων υποσχέσεων».

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA NEWS 104,6, προανήγγειλε ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και στις επιχειρήσεις.

Τα μέτρα, όπως ανέφερε, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και «δεν θα αφήσουν εκτός κανέναν».

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Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης, αναφέροντας μειώσεις φόρων, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Είπε, επίσης ότι, όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, «σταδιακά θα εξετάζεται η απομάκρυνση από τα τεκμήρια».

Για την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα νοικοκυριά. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει δεκάδες άμεσους και έμμεσους φόρους, χωρίς όμως τα αποτελέσματα να γίνονται πάντοτε αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών λόγω της «πρωτοφανούς ακρίβειας».

«Όσο πιο δύσκολη είναι μια περίοδος… τόσο πιο σοβαρές πρέπει να είναι οι λύσεις, μόνιμες και να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο», δήλωσε.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Για την κοστολόγηση των εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα και τις αντιδράσεις, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «εκνευρισμό».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κοστολόγηση δεν έγινε από τον ίδιο, αλλά από το οικονομικό επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, πρόσθεσε πως η κυβέρνηση ζητά από όλα τα κόμματα να αποστείλουν τις εξαγγελίες τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται «επί ίσοις όροις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τη σημερινή οικονομική συζήτηση με τη μακρά περίοδο υπερδανεισμού της χώρας.

«Η Ελλάδα από τη δεκαετία του '80 και μετά… ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της και ζούσε με δανεικά από τα παιδιά μας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές υποσχέσεων χωρίς αντίστοιχη οικονομική βάση οδήγησαν τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «απλώς επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο», παραπέμποντας στις εξαγγελίες του Προγράμματος της Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο Δημόσιο.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «ουδείς είναι αντίθετος» στο να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι περισσότερα χρήματα, υπογράμμισε όμως ότι το δημοσιονομικό κόστος ενός επιπλέον μισθού ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

«Τα λεφτά που έχουμε να δώσουμε δεν φύτρωσαν», είπε και τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα παροχών λόγω της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει «woke ατζέντα».

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«Ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα αποκτήσει woke ατζέντα», δήλωσε, ενώ επανέλαβε τα φύλα είναι δύο. «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα», δήλωσε.

Αναφερόμενος σε ζητήματα που προέκυψαν σε δημόσιες πλατφόρμες και σχολικά βιβλία, τόνισε την ανάγκη αυξημένης προσοχής, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, επιμένοντας, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να αποδίδεται στην κυβέρνηση μια συνολική πολιτική που, όπως είπε, δεν προκύπτει από καμία νομοθετική ή κυβερνητική απόφαση.