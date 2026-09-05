ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα «έκπληξη» στη φαρέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη - Οι τρεις άξονες των εξαγγελιών σήμερα

Στη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη προσβλέπουν οι περισσότεροι πολίτες σήμερα Σάββατο (5/9), εν αναμονή για τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα, ενώ δεν αποκλείεται να ανακοινώσει δημοσιονομικές παρεμβάσεις που δεν ήταν σίγουρο ότι θα «πέσουν» στην Έκθεση.

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα «έκπληξη»

Στην παρουσίαση του πρωθυπουργού είναι πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια επιπλέον μέτρα για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «το πρόγραμμα μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

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Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση σε «ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής».

Κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών αλλά και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους.

ΔΕΘ 2026: Οι τρεις άξονες των εξαγγελιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ, την τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές, θα έχει τρία χαρακτηριστικά:

Το πρώτο είναι ότι η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν το βράδυ του Σαββάτου θεωρούνται κοστολογημένα, κάτι στο οποίο ρίχνει ιδιαίτερο βάρος η κυβέρνηση, ενώ τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο. Έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα - μήνα το κάθε μέτρο που θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες.

Τι αναμένεται να ακούσουν οι συνταξιούχοι

Όσον αφορά στους συνταξιούχους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, υπάρχουν πληροφορίες πως θα ανακοινώσει μία αύξηση της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο, την ώρα που καταργείται η προσωπική διαφορά.

Παράλληλα, η ετήσια ενίσχυση κλειδώνει πάνω από 300 ευρώ, με τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι διευρυμένα, ώστε το ποσό να το λάβουν περισσότεροι συνταξιούχοι.

Ακόμη, θα υπάρξει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Οι εξαγγελίες για μισθωτούς

Σχετικά με τους μισθωτούς, ο πρωθυπουργός διαρρέεται ότι θα ανακοινώσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που δεν αποκλείεται να είναι και 1.000 ευρώ μεικτά.

Αυτό, θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό.

Στην ίδια κατηγορία, αναφέρει η κρατική τηλεόραση, μπορεί να ανακοινώσει και ένα έξτρα μέτρο, με ενίσχυση του εισοδήματός τους.