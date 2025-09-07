ΔΕΘ: «Για τρίτη χρονιά δεν δίνεται ο λόγος» - Διαμαρτυρίες στο κλείσιμο της Συνέντευξης Τύπου Μητσοτάκη

«Για τρίτη χρονιά αποκλειόμαστε (σ.σ. αναφέρεται στην εφημερίδα ''Ριζοσπάστης''). Διαμαρτυρόμαστε εντόνως» ήταν η φράση που ακούστηκε, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης ευχαριστούσε τους δημοσιογράφους κατά το κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Δεχθήκαμε 44 ερωτήσεις πέντε περισσότερες από πέρσι» αναφέρει στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης.

Στο μικρόφωνο παράλληλα ακούγεται μια δημοσιογράφος να λέει «είναι μια πρακτική κύριε Μαρινάκη που....» με τον κ. Μαρινάκη να της λέει «σας παρακαλώ δεν έχετε τον λόγο».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μόλις τελείωσε την ομιλία του ο κ.Μαρινάκης ρωτήθηκε από άνδρα δημοσιογράφο «γιατί κόψατε τόσα μέσα ενημέρωσης;».

