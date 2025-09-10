ΔΕΘ: Live η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο

Στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης μιλά αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Οι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έφης Μπαρμπάτση για το Reader, ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του καταρχάς θα πρέπει να είναι έτοιμος να απαντήσει στη βροχή ερωτήσεων που θα του γίνουν για τα σενάρια περι νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και να δώσει πειστικές απαντήσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τον πολιτικό σχεδιασμό ώστε να αυξηθεί η δυναμική του.

Το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού ορίζει και τις κινήσεις στην σκακιέρα της κεντροαριστεράς. Από την Κουμουνδούρου έχουν αποφασίσει να κρατούν μια ψύχραιμη στάση και γι' αυτό το λόγο οι αντιδράσεις τους μετά και την ομιλία Τσίπρα στο Economist ήταν μετρημένες, μιας και εκτός από βουλευτής του κόμματος είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που τον έθεσε σε κυβερνητική τροχιά.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως το αφήγημα με τα την ομιλία του ήταν πως πρόκειται για προτάσεις που συνάδουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξεφεύγουν από τη γραμμή, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να σημειώσουν ότι αυτό δεν λειτουργεί αρνητικά απέναντι στην Κουμουνδούρου.

