Η ΔΕΘ του Σωκράτη Φάμελλου στη σκιά της αγωνίας για τον Αλέξη Τσίπρα

Πρώτη φορά μετά το 2012 που η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι σε Σαββατοκύριακο καθώς δεν είναι πια αξιωματική αντιπολίτευση.

Έτσι σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη 11/9 ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιχειρήσει να πείσει για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που τα εμπόδια που έχει μπροστά του είναι πολλά.

Οι απαντήσεις που θα πρέπει να δώσει ο Σωκράτης Φάμελλος

Καταρχάς θα πρέπει να είναι έτοιμος να απαντήσει στη βροχή ερωτήσεων που θα του γίνουν για τα σενάρια περι νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και να δώσει πειστικές απαντήσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τον πολιτικό σχεδιασμό ώστε να αυξηθεί η δυναμική του.

Το πολιτικό μέλλον του πρώην πρωθυπουργού ορίζει και τις κινήσεις στην σκακιέρα της κεντροαριστεράς. Από την Κουμουνδούρου έχουν αποφασίσει να κρατούν μια ψύχραιμη στάση και γι' αυτό το λόγο οι αντιδράσεις τους μετά και την ομιλία Τσίπρα στο Economist ήταν μετρημένες, μιας και εκτός από βουλευτής του κόμματος είναι και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που τον έθεσε σε κυβερνητική τροχιά.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως το αφήγημα με τα την ομιλία του ήταν πως πρόκειται για προτάσεις που συνάδουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξεφεύγουν από τη γραμμή, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να σημειώσουν ότι αυτό δεν λειτουργεί αρνητικά απέναντι στην Κουμουνδούρου.

Γρίφος οι κινήσεις Τσίπρα

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Reader έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ένας εκνευρισμός ακόμη και σε κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμούν πως όσο ο Αλέξης Τσίπρας δεν γνωστοποιεί τις προθέσεις του, τόσο το κόμμα χάνει δυνάμεις με κίνδυνο να φτάσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά που δεν θα του επιτρέπουν καν την είσοδο στη Βουλή.

Γι' αυτό το λόγο επιμένουν πως πρέπει εδώ και τώρα ο πρώην πρωθυπουργός να αποφασίσει και να μιλήσει για το τι προτίθεται να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε σε μια εκλογική χρονιά όπου όλοι ετοιμάζονται για την μεγάλη μάχη.

Επομένως αυτό που τονίζουν τα στελέχη είναι πως πρέπει να ξέρουν για ποιον θα δώσουν τη μάχη και με ποιον τρόπο. Ευελπιστούν να υπάρξει μια συνεννόηση των ευρύτερων δυνάμεων, δηλαδή του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση, με τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να γίνει μια μεγάλη δυναμική κίνηση που να επανασυσπειρώσει τους πολίτες. Η όποια κινητικότητα και επανεργοποίηση του πρώην πρωθυπουργού είναι απόλυτα συνυφασμένη με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι δεν χωρούν άλλες καθυστερήσεις υπογραμμίζουν στελέχη του κόμματος.

