Διαβεβαιώσεις Γεραπετρίτη για την ασφάλεια των Ελλήνων του Global Sumud Flotilla

Η Ελλάδα έχει μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σήμερα στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου με θέμα: «Θαλάσσια ασφάλεια, Διασύνδεση και Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: σκέψεις και προκλήσεις», με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά τόσο προληπτικά όσο και σήμερα (02/10)

Ο κ.Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ενημέρωση, την οποία έχει μέχρι τη στιγμή της ομιλίας του το μεσημέρι, είναι ότι τα 39 πλοία από τον στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Ashdod.

«Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει υπάρξει άσκηση βίας. Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ.

Εκείνο, το οποίο είναι βέβαιο, είναι ότι σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες, των οποίων πολίτες βρίσκονται στην αποστολή, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει πλήρης εγγύηση ασφάλειας για τους πολίτες αυτούς και ήδη έχουμε μεριμνήσει σχετικά» τόνισε ο κ.Γεραπετρίτης.

Διαβάστε επίσης: Απεργία πείνας ξεκινούν 11 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla προς τη Γάζα

ΕΣΗΕΜ-Θ: Δύο μέλη της σε πλοία του στολίσκου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης παρακολουθεί εντατικά τις εξελίξεις σχετικά με την αναχαίτιση ελληνικών πλοίων του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, καθώς σε ένα από αυτά επέβαιναν οι δημοσιογράφοι-μέλη της, Μπάμπης Μπίκας και Μαρίνα Μεϊντάνη.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ σε ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει ότι «έχει κάνει κάθε αναγκαία επικοινωνία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ώστε να υπάρξει άμεση μέριμνα για την ασφάλεια των μελών της και να τηρηθεί κάθε νομιμότητα στις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για τον τερματισμό της κράτησής τους.

Η συμμετοχή Ελλήνων και άλλων ευρωπαίων δημοσιογράφων στον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα έχει ισχυρή συμβολική σημασία έναντι του αποκλεισμού ενημέρωσης και των εκατοντάδων δολοφονιών δημοσιογράφων στην περιοχή, που έχει καταδικάσει η διεθνής κοινότητα.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τη στήριξή της στους δύο συναδέλφους και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε μέσο για την ασφαλή επιστροφή τους, όπως και όσων επέβαιναν στα ελληνικά σκάφη του στολίσκου.

δσδσ

Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε για εξηγήσεις την πρεσβευτή του Ισραήλ σε σχέση με τη σύλληψη επτά Βέλγων που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ.

«Ο τρόπος με τον οποίο συνελήφθησαν (...) και η τοποθεσία, στα διεθνή ύδατα, είναι απαράδεκτα, γι' αυτό και κάλεσα για εξηγήσεις την πρεσβευτή», δήλωσε ο Βέλγος ΥΠΕΞ μιλώντας στο Κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΞ για Global Sumud Flotilla: «Οι Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους και δεν προέκυψε άσκηση βίας»

ΟΗΕ: «Η αναχαίτιση διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας»

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πολιτικών πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», τόνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ Θαμίν αλ Χιτάν σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ