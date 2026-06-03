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Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το πλωτό drone στη Λευκάδα

Η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο για την υπόθεση του πλωτού drone στη Λευκάδα, που είχε σημάνει συναγερμό στη χώρα.

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Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINSSI
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Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας κατέθεσε διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία όσον αφορά στην υπόθεση του πλωτού drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα στις αρχές του Μαΐου.

Μετά το τέλος της έρευνας και τη διαπίστωση ότι ήταν ουκρανικό, η ελληνική πλευρά προχώρησε στο διάβημα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπο του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, πληροφορίες από την οποία μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, το διάβημα κατατέθηκε στο Κίεβο στις 28 και 29 Μαΐου.

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Η κα Ζωχιού σημείωσε πως ήταν ο Έλληνας πρέσβης στο Κίεβο αυτός που το παρέδωσε στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται πως εντός του drone είχαν εντοπιστεί εκρηκτικά με τις ελληνικές Αρχές να προχωρούν σε ελεγχόμενη έκρηξή τους.

Με την υπόθεση ασχολήθηκε τόσο ο στρατός, όσο και η ΕΥΠ για να εντοπιστεί η προέλευσή του, όπως και έγινε.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για το περιστατικό τους ευρωπαίους ομολόγους τους, κάνοντας λόγο για ένα «ιδιαίτερο σοβαρό» περιστατικό.

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