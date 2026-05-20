Διάβημα του ΥΠΕΞ για τη συμπεριφορά του Ισραήλ στους ακτιβιστές: «Άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών»

Επίσημη απάντηση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για το βίντεο που κυκλοφόρησε, με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να χλευάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του.

Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι ο υπ. Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας για το περιστατικό.

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα», ανέφερε χαρακτηριστικά η δήλωση του ΥΠΕΞ, ενώ προσθέτει:

«Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».

Στο συγκεκριμένο βίντεο, δεκάδες ακτιβιστές από πολλές χώρες φαίνονται γονατιστοί στο έδαφος, με χέρια δεμένα, ενώ το βίντεο ξεκινάει με μία γυναίκα που φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πριν οι αστυνομικοί τη σπρώξουν και τη σύρουν, απομακρύνοντάς τη από τον Μπεν-Γκβιρ.

Ο ίδιος υψώνει μια μεγάλη σημαία του Ισραήλ και φωνάζει στα εβραϊκά «καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ» και απευθυνόμενος στον Νετανιάχου είπε: «Λέω στον πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

«Ντροπιαστικό»: Σάαρ κατά Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ, κατακεραύνωσε τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ για το βίντεο. «Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι - από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους», έγραψε επίσης. «Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.