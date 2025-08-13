Διαχώρισε τη θέση του με τη Βούλτεψη ο Καλλιάνος: «Να αποφεύγονται τέτοιες θεωρίες»

Τη διαφωνία του με τα όσα υποστήριξε η συνάδελφός του, Σοφία Βούλτεψη, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Facebook, ο Γιάννης Καλλιάνος, λέγοντας πως «καλό είναι τέτοιες συζητήσεις να αποφεύγονται» σε «τόσο κρίσιμες στιγμές» ενώ τόνισε πως «οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πολύτιμοι».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Διαφωνώ με την άποψη, η οποία εκφράζεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη.

Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται.

Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πολύτιμοι και, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή.

Όσο για τους εθελοντές, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής.

Τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας».

Όσα είπε η Βούλτεψη προκαλώντας αντιδράσεις

Η Σοφία Βούλτεψη, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως το θέμα της Ελλάδας δεν είναι οι νόμοι, αλλά η έλλειψη εθελοντών. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών, απάντησε: «Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κλπ, πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως».

«Άρα, λοιπόν. Εγώ πού πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους, που έχουν κατά καιρούς κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Στο θέμα των εθελοντών» είπε, επίσης, η Σοφία Βούλτεψη για τις φωτιές.

«Δηλαδή η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1 εκατομμύριο προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι.

Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κλπ, πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως.

Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό, 342.500 είναι οι εθελοντές και μόνο οι 2.500 είναι το μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω, πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι αντί να φτιάχνουμε νόμους, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές» κατέληξε.