Δεν μπορεί να αισθανθεί απειλή το ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς υπενθύμισε πως «μιλάμε για έναν πολιτικό που ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις».

«Μιλάμε για ένα βιβλίο που δεν έχει βγει, για ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί και έναν πολιτικό που αφού ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις και το εγκατέλειψε ότι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Θέλει να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό για να ακουμπήσει ποια στρώματα; Και με ποια αντίληψη και με ποιους συμμάχους;» είπε στο Action 24 η γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

«Επειδή έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικού που διαιρεί, τώρα διαιρεί το δικό του κόμμα. Κάθε ανακοίνωση για το βιβλίο του βγαίνουν 2-3 σύντροφοί του και τον διαψεύδουν; Και θέλετε να θεωρήσω απειλή για το ΠΑΣΟΚ έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά;» συνέχισε η κυρία Διαμαντοπούλου.

Σχολίασε, δε, ότι «η επικοινωνιακή πολιτική που εφαρμόζει (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) είναι για να διδάσκεται. Αφού βραβεύτηκε σε διάφορες χώρες, πήγε 20 ημέρες στο Χάρβαρντ, τώρα είχαμε το εξώφυλλο του βιβλίου και μετά την έκδοσή του αλλά αυτά τα καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί».

Με αφορμή, μάλιστα, ένα από τα αποσπάσματα του βιβλίου που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην πρωθυπουργός, η Άννα Διαμαντοπούλου είπε «μίλησε για την δύσκολη συναισθηματική στιγμή που ξέχασε τα γενέθλια του παιδιού του, μήπως όμως θυμάται πώς ένιωθαν οι βουλευτές εκείνης της εποχής που τα παιδιά τους έβλεπαν τις κρεμάλες στις πλατείες; Όταν ανοίγει το ντουλάπι της ιστορίας θα βγουν και σκελετοί από μέσα».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τον κ. Τσίπρα, θα κινηθεί με βάση το σχέδιό του» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Ερωτηθείσα, τέλος, για το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Πιερρακάκης να επιλεγεί ως ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε «μακάρι, θα είναι μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα».