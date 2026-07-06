Διεθνής ομοσπονδία ηχεί συναγερμό για την απεξάρτηση στην Ελλάδα: Επιστολή στον Μητσοτάκη για τον ΕΟΠΑΕ

Επιστολή «κόλαφο» απέστειλε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC) στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα κακώς κείμενα του νέου κυβερνητικού φορέα απεξάρτησης, όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ.

Η συγκεκριμένη συνιστά μία σοβαρή εξέλιξη στο ζήτημα της συγχώνευσης των δομών απεξάρτησης στον νεότευκτο ΕΟΠΑΕ, καθώς πρόκειτα για μια Ομοσπονδία με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στον ΟΗΕ και ενεργή συμμετοχή σε διεθνή fora για τα ναρκωτικά και την κοινωνική πολιτική.

Μέσω της επιστολής, η WFTC εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία ότι οι αλλαγές που έφερε η ίδρυση του ΕΟΠΑΕ ενδέχεται να αποδυναμώσουν την ταυτότητα και την αυτονομία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Η επιστολή της WFTC στον Μητσοτάκη

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα σχετικά τα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης και ιδίως αυτά που βασίζονται στο μοντέλο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.

Ως Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων εκπροσωπούμε εκατοντάδες τέτοια προγράμματα σε όλον τον κόσμο, αποτελώντας τον θεματοφύλακα μιας παγκόσμια αναγνωρισμένης θεραπευτικής προσέγγισης, η οποία έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να απεξαρτηθούν, να επανενταχθούν στην κοινωνία και να γίνουν ενεργά μέλη της.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόσφατη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων υπό τον ΕΟΠΑΕ έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αρχές που κατέστησαν το μοντέλο αυτό αποτελεσματικό για περισσότερες από επτά δεκαετίες

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες βασίζονται στην αυτοβοήθεια, την αλληλοβοήθεια, την κοινή ευθύνη και την ενεργό συμμετοχή των μελών σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας απεξάρτησης.

Η απεξάρτηση νοείται όχι μόνο ως αποχή από τη χρήση ουσιών, αλλά και ως ανάπτυξη προσωπικής ευθύνης, κοινωνικής λειτουργικότητας και μιας ζωής με νόημα και αξίες. Αυτές οι αρχές διαφοροποιούν το μοντέλο της Θεραπευτικής Κοινότητας από τις πιο παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις και αποτελούν τον πυρήνα της διεθνώς αναγνωρισμένης επιτυχίας του.

Ειδικότερα, εκφράζουμε την ανησυχία ότι οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να αποδυναμώσουν την ταυτότητα και την αυτονομία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, να περιορίσουν τις δυνατότητες αυτοδιαχείρισης και συμμετοχής των μελών, να κατακερματίσουν τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπείας, να μειώσουν την πολύτιμη συμβολή των αποφοίτων των προγραμμάτων-ειδικών θεραπευτών και να περιορίσουν την ενεργό εμπλοκή των οικογενειών στη διαδικασία απεξάρτησης.

Συνολικά, οι αλλαγές αυτές ενέχουν τον κίνδυνο να μειώσουν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μοντέλου.

Μας ανησυχεί επίσης η εμφανής έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης με επαγγελματίες και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων μετακινήσεων προσωπικού από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, οι οποίες ενδέχεται να διαταράξουν τη θεραπευτική συνέχεια.

Καλούμε με σεβασμό την Κυβέρνησή σας να επανεξετάσει αυτές τις αλλαγές και να διαφυλάξει τις θεμελιώδεις αξίες και τις οργανωτικές αρχές που έχουν καθιερώσει τις Θεραπευτικές Κοινότητες της Ελλάδας ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Η διασφάλιση αυτών των αρχών θα συμβάλει στο να συνεχίσουν να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες απεξάρτησης προς όφελος των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων.

Με σεβασμό, Δρ. Sushma Taylor

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC)».