Διέξοδο από τα μπλόκα αναζητά η κυβέρνηση: Ο Τσιάρας ενημερώνει βουλευτές για τις πληρωμές των αγροτών

Διέξοδο και βαλβίδες αποσυμπίεσης στα μπλόκα διαρκείας αγροτών και κτηνοτρόφων αναζητά η κυβέρνηση, ενώ παραμένει ανοιχτή μία συνάντηση μαζί τους τις επόμενες ημέρες. Η ένταση που επικρατεί εντείνει την πίεση και στους κυβερνητικούς βουλευτές οι οποίοι με τη σειρά τους τη μεταφέρουν στην κυβέρνηση.

Μετά τα αλλεπάλληλα προσκλητήρια της κυβέρνησης για διάλογο, κατόπιν συνεννόησης με το Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, έχει προγραμματίσει να ενημερώσει σήμερα στις 3 το μεσημέρι τους βουλευτές της ΝΔ στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, έχοντας στη «φαρέτρα» του τη δρομολόγηση των πληρωμών μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου που ανέρχονται συνολικά στα 3,7 δις ευρώ για το 2025 αυξημένα κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρσι.

Φυσικά ο ίδιος θα ενημερώσει και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ικανοποίηση αιτημάτων των αγροτών στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων. Η ενημέρωση αφορά στα «γαλάζια» μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και όποιον άλλο βουλευτή το επιθυμεί.

Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα μετά τα χθεσινά προειδοποιητικά «καμπανάκια» 6 βουλευτών της ΝΔ (Φ. Αραμπατζή, Θ. Καράογλου, Ν. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κυριαζίδης, Γ. Πασχαλίδης, Γ Γιώργος) που με κοινή δήλωση και φόντο το Μέτρο 23 από το οποίο έμειναν εκτός αρκετοί δικαιούχοι, ζητούσαν να αρθεί «ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός», σε όσους παραγωγούς δεν έλαβαν τις αποζημιώσεις που τους αναλογούσαν λόγω ελέγχων ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρίνιζε πάντως πως οι δικαιούχοι που δεν πληρώθηκαν βρίσκονται σε καθεστώς διασταυρωτικού ελέγχου και θα εξοφληθούν με την ολοκλήρωσή του έως το τέλος Δεκεμβρίου.

«Δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων – ιδιοκτητών ή ενοικιαστών – εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στη δηλωθείσας έκτασης του ιδιοκτήτη στο Ε9 και της καταχωρηθείσας έκτασης στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ. Οι έλεγχοι σε σχέση με τα ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα» συμπλήρωνε.

Η δήλωση των 6 βουλευτών της ΝΔ πάντως αποτυπώνει και το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας καθώς και αυτό που θα επικρατήσει κατά την ενημέρωση από τον κ. Τσιάρα, καθώς θα γίνει αποδέκτης της δυσαρέσκειας για τις καθυστερήσεις που προκαλεί η διαδικασία μετεξέλιξης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σημερινή συνάντηση πάντως εκτιμάται ότι μπορεί να εκτονώσει την κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος και να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ την Παρασκευή (στις 12.00) υπό τον Πρωθυπουργό, όπου μετά την ομιλία του θα λάβουν το λόγο και βουλευτές.