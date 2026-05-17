Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Πολάκης δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ»

Για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και για τη στρατηγική του κόμματος με στόχο την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου, Χρήστος Κυμπηζής.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη τοποθέτηση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος εγκαλούσε τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλιών, ο κ. Κυμπηζής τη χαρακτήρισε σαφώς «προσβλητική».

Όπως υπογράμμισε, το υπονοούμενο ότι ο πρόεδρος κινείται με «κρυφή ατζέντα» και υπηρετεί άλλα συμφέροντα από αυτά που έχει ψηφίσει η Κεντρική Επιτροπή, είναι «απολύτως ανυπόστατο».

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Παύλου Πολάκη στα όργανα, ο κ. Κυμπηζής διευκρίνισε:

«Ο κ. Πολάκης συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή ως εξ οφίτσιου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν είναι πλέον βουλευτής του κόμματος, δεν θα συμμετέχει στην Πολιτική Γραμματεία κατά τη συνεδρίασή της.»

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε των εσωκομματικών διαδικασιών, σημειώνοντας:

«Μακάρι όλα τα κόμματα στην Ελλάδα να επέτρεπαν τον εσωτερικό διάλογο όπως το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν φοβόμαστε τον διάλογο, ειδικά μεταξύ συντρόφων, όταν παλεύουμε όλοι για κοινό στόχο.»

Πέρα από τα εσωκομματικά ζητήματα, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, τονίζοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος έχει δεσμευθεί να κάνει ό,τι χρειάζεται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, έστειλε σαφές μήνυμα για ευρύτερες συγκλίσεις, δηλώνοντας:

«Ξεκάθαρα επιθυμούμε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα».