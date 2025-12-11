Δίχως τέλος οι εντάσεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κωνσταντοπούλου ζητά σύλληψη του «Φραπέ»

Τη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη με την αυτόφωρη διαδικασία ζήτησε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως υποστήριξε, η επίκληση του «δικαιώματος της σιωπής» από έναν μάρτυρα που δεν έχει χαρακτηριστεί ύποπτος μπορεί να συνιστά αδίκημα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο κ. Ξυλούρης επανερχόταν συχνά στο δικαίωμα της σιωπής, ενώ δέχθηκε ερωτήσεις για τις σχέσεις του με πολιτικά πρόσωπα, καθώς και για την οικονομική δυνατότητα του γιου του να αγοράσει αυτοκίνητο Porsche.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης, η συνεδρίαση της Επιτροπής διακόπηκε προσωρινά. Όταν η διαδικασία επαναληφθεί, τα μέλη της θα αποφασίσουν εάν θα κάνουν δεκτό το αίτημα της κ. Κωνσταντοπούλου για τη σύλληψη του μάρτυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγήθηκε ένταση, καθώς ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποδέσμευσε τον κ. Ξυλούρη μετά το πέρας της εξέτασης. Η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα και ζήτησε να επιστρέψει ο μάρτυρας στην αίθουσα, ώστε η Επιτροπή να αποφασίσει επί του αιτήματος. Τελικά, ο κ. Ξυλούρης επανήλθε και η διαδικασία συνεχίζεται μετά από προσωρινή διακοπή.