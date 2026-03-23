Δίκη για Τέμπη: Σφοδρή η κριτική των κομμάτων για τις εξελίξεις - «Το υπουργείο δεν έκανε τη δουλειά του»

Έντονη κριτική δέχθηκε η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, έπειτα από όσα σημειώθηκαν στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Ευθύνες στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης επιρρίπτει το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου να καταγγέλλει ότι τρία χρόνια μετά δε βρέθηκε αίθουσα να χωρά κατηγορούμενους, συγγενείς και δικηγόρους.

Η κυβέρνηση δεν εξασφάλισε ούτε τα στοιχειώδη για μια από τις σημαντικότερες δίκες, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για αγώνα και στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πως: «Tο γεγονός ότι ακόμα και σήμερα να υπήρχαν τρία χρόνια για να προετοιμαστεί η δίκη δεν υπάρχει έξω όπως φαίνεται που να χωράει ταυτόχρονα κατηγορούμενους συγγενείς και δικηγόρους δείχνει πώς ηγεσία του υπουργείου δικαιοσύνης δεν έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει: «Αυτές οι εικόνες δεν είναι απλώς ενδεικτικές ανικανότητας. Είναι αποκαλυπτικές μιας πολιτικής που, από την πρώτη στιγμή, αντιμετώπισε το έγκλημα των Τεμπών με όρους υποβάθμισης και συγκάλυψης».

O ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε μεταξύ άλλων πως: «Εμείς είμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων, στηρίζουμε όλα τα αιτήματά τους, τον αγώνα τους, τον Σύλλογό τους και σε αυτή την κατεύθυνση, για να λάμψει πραγματικά η αλήθεια, για να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές κυρίως ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν και για να αναδειχθούν όλες οι πραγματικές αιτίες ώστε να μην έχουμε ξανά νέα Τέμπη. Βρισκόμαστε στο πλευρό τους, στον δρόμο του αγώνα και μέσα στη Βουλή και στις δικαστικές αίθουσες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας αδίστακτες, βρώμικες εξουσίες, σκοτεινούς δρεπανηφόρους μηχανισμούς. Όμως ξέρουμε ότι θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, την κοινωνία στο πλευρό μας να ζητά δικαιοσύνη».