Δήμας: «Για το κούρεμα του γκαζόν στα αεροδρόμια απαιτείται η υπογραφή του Υπουργού»

«Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της ΥΠΑ αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση, η οποία έχει τεθεί επανειλημμένα από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», ανέφερε ο Χρίστος Δήμας στη Βουλή κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για την μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Απόφαση που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

«Θέτουμε στέρεες βάσεις για μια σύγχρονη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αποτελεσματική και θεσμικά ισχυρή, αντάξια των προκλήσεων και των προτύπων της Ευρώπης», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Έκανε λόγο για μία ολιστική μεταρρύθμιση, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η θεσμική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα η θεσμική αλλαγή σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΥΠΑ σε μια νέα εποχή σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας, η οποία αποτυπώνεται πρακτικά σε:

πιο ευέλικτη διοίκηση και οικονομική αυτοτέλεια,

καλύτερη αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού,

τεχνολογική αναβάθμιση κρίσιμων λειτουργιών και

θεσμική αναμόρφωση με σύγχρονη και αποτελεσματική δομή.

Η ΥΠΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί τόσο ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας, όσο και ως φορέας διαχείρισης αερολιμένων.

«Αναχρονιστική η σημερινή κατάσταση στα περιφερειακά αεροδρόμια»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι το νομοσχέδιο έρχεται να θεραπεύσει παθογένειες και δυσλειτουργίες που απορρέουν από το γεγονός ότι σήμερα η ΥΠΑ λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. «Για ζητήματα όπως η καθαριότητα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ή το κούρεμα του γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, απαιτείται η υπογραφή του ίδιου του Υπουργού. Πρόκειται για μια προφανώς αναχρονιστική κατάσταση, η οποία με το παρόν νομοσχέδιο τερματίζεται οριστικά, καθώς η ΥΠΑ αποκτά θεσμική και λειτουργική ευελιξία, με σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων και πιο αποτελεσματική διοικητική δομή».

Η ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ μέσω προσλήψεων

Ο Χρίστος Δήμας παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και στελέχωση του προσωπικού της ΥΠΑ.

Ειδικότερα, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την πρόσληψη ακόμη 17 ελεγκτών εντός του έτους και άλλων 72 από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, το 2026. Την ίδια στιγμή, προχωρά η διαδικασία προσλήψεων και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες και συγκεκριμένα 43 νέοι ηλεκτρονικοί ATSEP φέτος και άλλοι 44 το 2026. Για το επόμενο έτος προγραμματίζονται επίσης, 28 προσλήψεις υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO).