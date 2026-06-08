Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Ενόσω «τρέχει» ο ανασχηματισμός εντός της κυβέρνησης που επέβλεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώθηκε πως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, αντικαθιστώντας τον Γιώργο Κώτσηρα.

Ο κ. Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του κ. Κώτσηρα, όπως σχολιάζουν πηγές του Μαξίμου, γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία.

Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει διπλή αποστολή στο Υπουργείο, αναφέρουν, καθώς από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.

Μαρκόπουλος - Ποιος τον αντικαθιστά

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Πιο αναλυτικά, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας

αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών , αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη

η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.