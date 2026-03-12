Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει το Μαξίμου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για τη διαχείριση κρίσεων

Δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει το κυβερνών κόμμα με φόντο ως φαίνεται τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση για την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μιάμιση ποσοστιαία μονάδα παραπάνω που αποτυπώνεται στη χθεσινή (11/03) δημοσκόπηση της PULSE για τον ΣΚΑΪ ανάγοντας το ποσοστό της ΝΔ σε 31,5 στην εκτίμηση ψήφου, διαβάζεται από το Μέγαρο Μαξίμου και ως ψήφος εμπιστοσύνης στην ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειρίζεται μείζονες κρίσεις.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα αποτυπώνουν την τάση των πολιτών να συσπειρώνονται σε κρίσιμες συγκυρίες γύρω από κόμματα που έχουν εμπειρία διακυβέρνησης, αντιλαμβανόμενοι πιο έντονα τη σημασία της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Είναι ενδεικτικό ότι τις αποφάσεις της χώρας στο ταραγμένο διεθνές σκηνικό αξιολογεί θετικά όχι μόνο το 94% των συσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά και το 64% των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της – όσων δηλαδή την ψήφισαν το 2023 και είχαν απομακρυνθεί από την παράταξη. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 38% της γκρίζας ζώνης που επίσης βάζει θετικό πρόσημο στις κυβερνητικές κινήσεις.

Το 4 στους 10 της γκρίζας ζώνης μεταφράζεται σε ένα ποσοστό 7% με 8% του εκλογικού σώματος. Και μπορεί να μην συνιστά βέβαιη ψήφο στη ΝΔ στην κάλπη, καταδεικνύει όμως σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη ότι η ΝΔ ανοίγει μία πόρτα σε κόσμο που είχε χάσει αυξάνοντας δυνητικά τις δεξαμενές της. Παράλληλα, η συσπείρωση της κυβερνώσας παράταξης προκαλεί πιέσεις στα κόμματα δεξιά της ΝΔ που καταγράφουν μικρές απώλειες.

Το 72% των ερωτηθέντων (40% πολύ θετικά, 32% μάλλον θετικά) αξιολόγησαν με θετικό πρόσημο τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» και δύο ζεύγη F-16 Viper στην Κύπρο. Η εγγύτητα, δε, με την Κύπρο αυξάνει το φόβο για τους κινδύνους και για την Ελλάδα, ενώ η διεύρυνση της πολεμικής σύρραξης εντείνει την ανησυχία των Ελλήνων για τις επιπτώσεις ιδίως στην οικονομία η οποία βρίσκεται στην κορυφή των ζητημάτων που απασχολούν την πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 39%.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η εικόνα των ελληνικών φρεγατών και των αναβαθμισμένων F-16 στην Κύπρο, η παρουσία του Πρωθυπουργό με τον Γάλλο Πρόεδρο και τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Μεγαλόνησο, αλλά και οι κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και με ενεργό ρόλο στα τεκταινόμενα διεθνώς, θα αποδώσει κι άλλους καρπούς για τη ΝΔ.

Οι πιέσεις στην οικονομία βεβαίως από την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή μπορεί να λειτουργήσουν ως «αγκάθι», εξού και η κυβέρνηση σπεύδει να λάβει μέτρα κατά της αισχροκέρδειας. Η ταχύτητα με την οποία ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την βενζίνη και βασικά είδη πρώτης ανάγκης στα super market, στοχεύει στην εκπομπή του μηνύματος ότι πέραν της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο πεδίο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση και σε ότι αφορά στις επιπτώσεις στην οικονομία και τον πληθωρισμό, ενεργοποιώντας άμεσα τα «όπλα» που διαθέτει στη φαρέτρα της για να αναχαιτίσει ένα νέο κύμα αυξήσεων λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.