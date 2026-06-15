Δημοσκόπηση ALCO: Τι πιστεύουν οι πολίτες για την κυβέρνηση σε σχέση με πέρσι - Οι κερδισμένοι της κάλπης

Κατά δύο μονάδες περισσότερο δυσαρεστημένοι παρουσιάζονται οι ψηφοφόροι από την απόδοση της κυβέρνησης σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της ALCO που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα το 55% δήλωσαν «καθόλου ικανοποιημένοι», το 22% λίγο ικανοποιημένοι και το 22% πολύ/ αρκετά ικανοποιημένοι.

Απογοητευμένος από το πολιτικό σκηνικό παρουσιάζεται ο κόσμος, αφού το 32% δηλώνει στη δημοσκόπηση ότι «κανένας» πολιτικός αρχηγός δεν αντιλαμβάνεται καλά τα προβλήματα της κοινωνίας. Το 23% θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα καταφέρνει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι, 12% απαντά τον Αλέξη Τσίπρα και ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, Μαρία Καρυστιανού και Κυριάκος Βελόπουλος με 3% και Ζωή Κωνσταντοπολου και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%.

Δημοσκόπηση ALCO | ALPHA/ ALCO

Η δυναμική των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται επίσης στη δημοσκόπηση, με το 43% να πιστεύει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, το 25% ότι προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, ενώ υψηλό ποσοστό 32% δεν ξέρει/ δεν απαντά.

Δημοσκόπηση ALCO | ALCO/ ALPHA

Στην ίδια ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού το 52% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι αποτελεί ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας και το 10% εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Ποσοστό 38% επιλέξει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Δημοσκόπηση ALCO | ALCO/ ALPHA

Η δημοσκόπηση της Alco δείχνει ότι οι πρώτες εντυπώσεις από τα δύο νεοσύστατα κόμματα: «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» είναι αρνητικές κατά 60% και 62% αντίστοιχα, ενώ 22% και 25% έχει θετικές εντυπώσεις από Μαρία Καρυστιανού και Αλέξη Τσίπρα αντίστοιχα.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια άνοδο του 2%, κάτι που ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος μετέφρασε ως κίνηση συσπείρωσης απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που δείχνει να κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Επιπλέον σημειώνεται ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η Πλεύση Ελευθερίας έχουν απώλειες προς τα δύο νέα κόμματα. Το Μέρα25 φαίνεται να παρουσιάζει μια μικρή άνοδο αντλώντας ψηφοφόρους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Δημοκρατία - 23,3%

ΕΛΑΣ - 14,2%

ΠΑΣΟΚ 10,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%

Ελληνική Λύση 6,6%

ΚΚΕ 6,2%

Πλεύση Ελευθερίας 3,6%

Φωνή Λογικής - 2,9%

Μέρα25 - 2,8%

Νίκη 1,3%

ΣΥΡΙΖΑ 1,1%

Δημοκράτες 0,7%

Άλλα κόμματα 2,9%

Δεν έχω αποφασίσει 16%

Πρόθεση ψήφου | ALCO/ ALPHA

Από πού αντλεί ψήφους το ΕΛΑΣ

Ο Αλέξης Τσίπρας αντλεί περισσότερες από τους μισούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και ποσοστά από ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ και πρόσωπα που δεν ψήφισαν.

ΣΥΡΙΖΑ 62%

ΚΚΕ 9%

Πλεύση Ελευθερίας 7%

ΠΑΣΟΚ 6%

Δεν ψήφισαν 6%

ΝΔ 2%

Ελληνική Λύση 2%

Μέρα25 2%

Άλλο κόμμα 2%

Από πού αντλεί ψηφοφόρους το ΕΛΑΣ | ALCO/ ALPHA

Σε ερώτημα για το πώς αυτοπροσδιορίζονται όσοι ψηφίζουν ΕΛΑΣ, το 42% απαντά Κεντροαριστεροί, το 36% Αριστεροί, το 9% Κεντρώοι, το 9% τίποτα, το 3% Κεντροδεξιοί και το 1% ΔΓ/ΔΑ.

Πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι του ΕΛΑΣ | ALCO/ ALPHA

Η Μαρία Καρυστιανού αντλεί αναλογικά το υψηλότερο ποσοστό των ψηφοφόρων της από πολίτες δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση. Από τη ΝΙΚΗ 24%, 7% από Μέρα25 και ΣΥΡΙΖΑ, 6% από ΝΔ, 3% από Πλεύση Ελευθερίας, και 1% από ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, το υψηλότερο ποσοστό 25% παρουσιάζεται να έρχεται από άλλα κόμματα και το 9% να μην έχουν ψηφίσει.

Από πού αντλεί ψηφοφόρους η «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» | ALCO/ ALPHA

Για το πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» το 20% απαντά δεξιοί, το 18% κεντροαριστεροί, το 15% κεντροδεξιοί, το 16% κεντρώοι, το 4% αριστεροί και το 25% τίποτα, ενώ το 2% ΔΓ/ΔΑ, κάτι που κάνει τη Μαρία Καρυστιανού μια πιο χαλαρή επιλογή που μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά της, μπορεί και όχι, έχοντας αυτή την πολυσυλλεκτικότητα.

Πώς αυτοπροσδιορίζονται οι ψηφοφόροι της Μαρίας Καρυστιανού | ALCO/ ALPHA

Σημειώνεται ότι στην έρευνα υπήρχε ακόμα σχετική ερώτηση με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος τελικά επιστρέφει στη φυλακή μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο είχε αποφυλακιστεί υπό περιοριστικούς όρους, σε ποσοστό 51% ο κόσμος που ρωτήθηκε είχε διαφωνήσει.