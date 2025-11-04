Δημοσκόπηση Alpha: Πόσοι εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα - Η γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση

Η γνώμη των πολιτών για τον Αλέξη Τσίπρα και τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει το τελευταίο διάστημα, καταγράφεται στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Στο ερώτημα «πόσο θα λέγατε ότι εμπιστεύεστε τον Αλέξη Τσίπρα», οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:

62% καθόλου

17% λίγο

12% αρκετά

5% πολύ

4% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Στο ερώτημα «είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης», οι πολίτες απαντούν ως εξής:

48% καθόλου

33% λίγο

18% αρκετά

Όσον αφορά το ίδιο ερώτημα για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το 51% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο, το 26% λίγο και 21% αρκετά.

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική», οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοστό 54% πως θεωρούν ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να το πράξει.

Παράλληλα, το 11% θεωρεί το ΠΑΣΟΚ, το 7% η Ελληνική Λύση, το 4% ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης ένα 4% θεωρεί το ΚΚΕ, το 3% την Πλεύση Ελευθερίας και το 2% τη Φωνή Λογικής.