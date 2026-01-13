Νέα εκτενής δημοσκόπηση της Interview αποτυπώνει ένα τοπίο ριζικών ανακατατάξεων στην αντιπολίτευση, στο ενδεχόμενο εισόδου της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα στην εκλογική κούρσα.

Η έρευνα δίνει μία απίστευτη εικόνα της πρόθεσης ψήφου, με ένα υποθετικό κόμμα Καρυστιανού να τοποθετείται δεύτερη δύναμη πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, εκθρονίζοντας το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ένα κόμμα Τσίπρα να συγκεντρώνει διψήφια ποσοστά.

Συγκεκριμένα, η πρόθεση ψήφου υπό σενάριο εκλογών με αυτά τα δύο κόμματα, διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 23,9%

Καρυστιανού - 14,5%

ΠΑΣΟΚ - 10,5%

Τσίπρας - 10%

ΚΚΕ - 5,5%

Ελληνική Λύση - 5%

Πλεύση - 4,5%

Φωνή Λογικής - 3,2%

Μέρα 25 - 2,9%

Κίνημα Δημοκρατίας - 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ - 2,3%

Νίκη - 1,4%

Νέα Αριστερά - 1%

Δημοσκόπηση Interview: Οι ανακατατάξεις λόγω Καρυστιανού και Τσίπρα

Εμβαθύνοντας στα δημογραφικά της εκλογικής μεταστροφής, η δημοσκόπηση ερευνά επίσης και το «πόθεν έσχες» όσων θα στήριζαν τα δύο νεόδμητα κόμματα.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού», οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Πολύ - 14,5%

Αρκετά - 9,6%

Λίγο - 12,5%

Καθόλου - 61,9%

Αντίστοιχα για ένα κόμμα Τσίπρα:

Πολύ - 10,1%

Αρκετά - 3,9%

Λίγο - 11%

Καθόλου - 74,6%

Αποτυπώνοντας πιο γραφυρά τη μετατροπή στην κοινή γνώμη, όσοι ήταν εξαιρετικά πιθανό να στηρίξουν αμφότερα κόμματα, ρωτήθηκαν τι ψήφιζαν έως τότε:

Αναποφάσιστοι - 28,5%

Άλλο - 26,7%

Πλεύση - 11,3%

Μέρα 25 - 10,2%

Ελληνική Λύση - 6,1%

ΠΑΣΟΚ - 4,4%

ΝΔ - 3,9%

ΚΚΕ - 3,9%

Κίνημα Δημοκρατίας - 1,9%

Φωνή Λογικής - 1,7%

Νίκη - 1,1%

Νέα Αριστερά - 0,3%

ΣΥΡΙΖΑ - 0%

Όσων αφορά τους οιωνεί υποστηρικτές ενός κόμματος Τσίπρα, αυτή ήταν η εκλογική τους σύνθεση έως τώρα:

ΣΥΡΙΖΑ - 27%

Αναποφάσιστοι - 26,1%

Άλλο - 21,4%

Πλεύση - 8,7%

Μέρα 25 - 3,2%

Ελληνική Λύση - 0,4%

ΠΑΣΟΚ - 4,4%

ΝΔ - 0,8%

ΚΚΕ - 0,8%

Κίνημα Δημοκρατίας - 2,4%

Φωνή Λογικής - 0,4%

Νίκη - 0%

Νέα Αριστερά - 4,4%

