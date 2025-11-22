Σταθερή εικόνα όσον αφορά την πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», ενώ αποτυπώνεται και η άποψη των ερωτηθένων για τα ενδχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 24,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Ελληνική Λύση: 10,2%

ΚΚΕ: 7,5%

Νίκη: 2,4%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,5%

Φωνή Λογικής: 2,5%

ΜέΡΑ25: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Άλλο: 6,8%

Αναποφάσιστοι: 13,4%

Στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα κόμματα συγκεντρώνουν:

ΝΔ: 29,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,9%

ΠΑΣΟΚ: 15,2%

Ελληνική Λύση: 12,2%

ΚΚΕ: 8,9%

Νίκη: 2,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%

Άλλο: 8,1%

Δημοσκόπηση GPO: Κυριαρχούν η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα παραμένουν κυρίαρχες για πάνω από 3 στους 4 ερωτηθέντες, την ώρα που το 42,8% δηλώνει ότι καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία

Ένα 13,8% δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του και το 6,6% εμφανίζεται αδύναμο να εξυπηρετήσει ακόμα και βασικές ανάγκες.

Στον αντίποδα, το 30,4% των ερωτηθέντων εμφανίζεται να ζει άνετα, αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ μόλις το 6,4%, ζει άνετα και αποταμιεύει ταυτόχρονα.

Επτά στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή

Το 71,2% επιθυμεί κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, ενώ μόνο το 26,7% των ερωτηθέντων επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα ενδεχόμενα κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Στο ερώτημα του πόσο χρήσιμη είναι πολιτικά για τη χώρα και τους πολίτες η πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων, οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 26,5% η ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, 26,1% από τη Μαρία Καρυστιανού και 17,4% από τον Αντώνη Σαμαρά.

Στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κάποιο από αυτά τα κόμματα, το 19,5% δηλώνει ότι θα στήριζε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, 18,5% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 8,5% τι κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Τι δείχνει για την η εκτίμηση ψήφου και εκλογικής επιρροής

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο», η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

Ν.Δ: 23%

ΠΑΣΟΚ: 9,5%

ΚΚΕ: 7,9%

Ελληνική Λύση: 7,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,4%

Φωνή Λογικής: 4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%

Μέρα25: 2,7%

Νίκη: 2,7%.

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Ν.Δ: 30,1%

ΠΑΣΟΚ: 12,4%

ΚΚΕ: 10,3%

Ελληνική Λύση: 9,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

Φωνή Λογικής: 5,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,9%

Μέρα25: 3,5%

Νίκη: 3,5%

Σπαρτιάτες: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,7%