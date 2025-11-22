Σταθερή εικόνα όσον αφορά την πρόθεση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», ενώ αποτυπώνεται και η άποψη των ερωτηθένων για τα ενδχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά.
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
- ΝΔ: 24,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5%
- ΠΑΣΟΚ: 12,7%
- Ελληνική Λύση: 10,2%
- ΚΚΕ: 7,5%
- Νίκη: 2,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 6,5%
- Φωνή Λογικής: 2,5%
- ΜέΡΑ25: 2%
- Νέα Αριστερά: 1,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
- Άλλο: 6,8%
- Αναποφάσιστοι: 13,4%
Στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα κόμματα συγκεντρώνουν:
- ΝΔ: 29,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,9%
- ΠΑΣΟΚ: 15,2%
- Ελληνική Λύση: 12,2%
- ΚΚΕ: 8,9%
- Νίκη: 2,9%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
- Φωνή Λογικής: 3%
- ΜέΡΑ25: 2,4%
- Νέα Αριστερά: 1,7%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,8%
- Άλλο: 8,1%
Δημοσκόπηση GPO: Κυριαρχούν η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα
Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα παραμένουν κυρίαρχες για πάνω από 3 στους 4 ερωτηθέντες, την ώρα που το 42,8% δηλώνει ότι καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία
Ένα 13,8% δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του και το 6,6% εμφανίζεται αδύναμο να εξυπηρετήσει ακόμα και βασικές ανάγκες.
Στον αντίποδα, το 30,4% των ερωτηθέντων εμφανίζεται να ζει άνετα, αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ μόλις το 6,4%, ζει άνετα και αποταμιεύει ταυτόχρονα.
Επτά στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή
Το 71,2% επιθυμεί κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, ενώ μόνο το 26,7% των ερωτηθέντων επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές η ΝΔ να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τα ενδεχόμενα κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού
Στο ερώτημα του πόσο χρήσιμη είναι πολιτικά για τη χώρα και τους πολίτες η πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων, οι ερωτηθέντες απαντούν σε ποσοστό 26,5% η ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, 26,1% από τη Μαρία Καρυστιανού και 17,4% από τον Αντώνη Σαμαρά.
Στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κάποιο από αυτά τα κόμματα, το 19,5% δηλώνει ότι θα στήριζε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, 18,5% το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 8,5% τι κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.
Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Τι δείχνει για την η εκτίμηση ψήφου και εκλογικής επιρροής
Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο», η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
- Ν.Δ: 23%
- ΠΑΣΟΚ: 9,5%
- ΚΚΕ: 7,9%
- Ελληνική Λύση: 7,6%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,4%
- Φωνή Λογικής: 4%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%
- Μέρα25: 2,7%
- Νίκη: 2,7%.
Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- Ν.Δ: 30,1%
- ΠΑΣΟΚ: 12,4%
- ΚΚΕ: 10,3%
- Ελληνική Λύση: 9,9%
- Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%
- Φωνή Λογικής: 5,2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,9%
- Μέρα25: 3,5%
- Νίκη: 3,5%
- Σπαρτιάτες: 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 1,7%
