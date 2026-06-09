Δημοσκόπηση Interview: Πάλι στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Το ποσοστό που παίρνει η Καρυστιανού

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται σε άλλη μία δημοσκόπηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με τη Νέα Δημοκρατία να κρατάει την πρωτιά με ποσοστά άνω του 28%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για το Political, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με 28,3%, δεύτερη έρχεται η ΕΛΑΣ με 14,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 12,2%. Η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού παίρνει ένα ποσοστό της τάξης του 7,3%.
Αναλυτικά:
- ΝΔ 28,3%
- ΕΛΑΣ 14,6%
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,2%
- Ελληνική Λύση 7,5%
- Ελπίδα 7,3%
- ΚΚΕ 4,1%
- Φωνή Λογικής 3,7%
- Πλεύση Ελευθερίας 3%
Στην εκτίμηση ψήφου, δεν αλλάζει η κατάταξη των κομμάτων, αλλά τα ποσοστά. Αναλυτικά, διαμορφώνονται ως εξής:
Σε ερώτηση για το ποιος θα είναι ο βασικός παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής:
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι ερωτηθέντες κρίνουν πως η ΝΔ θα καταλάβει 130 από τις 300 έδρες της Βουλής, με δεύτερη την ΕΛΑΣ με 44 και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 44. Αναλυτικά, τα στοιχεία:
Όσον αφορά στο ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,4%, ακολουθούμενο από τον Κανένα. Αναλυτικά:
Ερώτηση τέθηκε και για την ονομασία των νέων κομμάτων της πολιτικής σκηνής της χώρας, δηλαδή την ΕΛΑΣ και την Ελπίδα. Και στις δύο περιπτώσεις, κυριαρχούν αρνητικές εντυπώσεις.
Όσον αφορά, τέλος, σε μία σύγκριση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, που αναμένεται να ανακοινώσει νέο κόμμα, και ποιος υπήρξε καλύτερος πρωθυπουργός, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:
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