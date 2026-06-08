Πηγές ΕΛΑΣ: «Έξω από τη βουλή, μέσα στη κοινωνία, από τη κοινωνία, για τη κοινωνία»

Η ίδρυση της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου, αναφέρουν πηγές του κόμματος Τσίπρα.

Σημειώνουν, παράλληλα, ότι η Συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδρυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι «στην ιδρυτική μας διακήρυξη μιλάμε για την ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές μας, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα», και τονίζουν: «Έξω από τη Βουλή, μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία.

»Μια ευρεία συμπαράταξη για να ξαναφέρουμε την ελπίδα για μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο μας».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθιστούν σαφές πως «οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και, από θέση αρχής, δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες».

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Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας για υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, προκειμένου να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

«Προφανώς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς», αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι και συνεχίζουν: «Όποιος το επιθυμεί, μπορεί να γίνει μέλος μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής στο myelas.gr και να συμμετέχει ισότιμα, όπως όλα τα μέλη μας, στις διεργασίες της Συμπαράταξης».

Παράλληλα, οι πηγές ξεκαθάρισαν ότι «τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ., τα οποία θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα».

Συμπληρώνουν, δε, πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, παρά μόνο ισότιμα μέλη», ενώ καταλήγουν: «Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε ως μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις “first class” για κανέναν».