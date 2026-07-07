Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθεί η ΕΛΑΣ - Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει 1 στους 2

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 26,8% (στην πρόθεση ψήφου) δίνει νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Political, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων, όπως προκύπτουν από την δημοσκόπηση, διαμορφώνονται ως εξής στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 26,8%

ΕΛΑΣ: 15,3%

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7,6%

ΕΛΠΙΔΑ: 6,6%

ΚΚΕ: 4,9%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 2,9%

ΜέΡΑ25: 2,3%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 1,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

ΝΙΚΗ: 0,5%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,5%

ΑΛΛΟ: 4,5%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ: 11,7%

Δημοσκόπηση Interview

Στο ερώτημα για την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΝΔ: 30,1%

ΕΛΑΣ: 17,4%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 8,8%

ΕΛΠΙΔΑ: 7,4%

ΚΚΕ: 5,5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 3,0%

ΜέΡΑ25: 2,9%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,7%

ΝΙΚΗ: 0,6%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,6%

ΑΛΛΟ: 5,1%

Δημοσκόπηση Interview

Στην ερώτηση για το τι είναι καλύτερο να προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, το 49% των πολιτών απαντά ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, έναντι 44% που επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας.

Όσον αφορά στους πολιτικούς αρχηγούς και ποιος χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών, τα ποσοστά ήταν τα εξής:

Δημοσκόπηση Interview

Επίσης, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν για τον Αντώνη Σαμαρά και κατά πόσο θα στήριζαν ένα κόμμα του, με την συντριπτική πλειοψηφία να λέει ότι δεν θα τον ψήφιζε.

Δημοσκόπηση Interview