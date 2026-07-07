Η αντιμετώπιση του Σαμαρά, ο λόγος που διεγράφη και οι φωτιές του Σγουρού στο ΠΑΣΟΚ

Στον χθεσινό πρωινό καφέ του Μαξίμου συζήτησαν αναλυτικά για το πώς πρέπει να χειριστεί η κυβέρνηση την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά και αποφασίστηκε να μην τον αναγορεύσουν σε στρατηγικό αντίπαλο, ούτε σε τακτικό συνομιλητή.

Για τη Ν.Δ. ο Σαμαράς δεν είναι Τσίπρας, δεν είναι δηλαδή ένας αντίπαλος που λειτουργεί συσπειρωτικά, συνεπώς δεν θέλουν να μπουν και σε μία διαδικασία διαρκούς debate.

Βεβαίως από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός προσέφυγε στον Άρειο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να απαντήσει, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να του θυμίζει ότι ήταν κανονικά στις λίστες της ΝΔ το 2023, ενώ η υπόθεση είχε ξεσπάσει από το 2022. Δηλαδή λίγο ετεροχρονισμένα αποφάσισε ο Σαμαράς να ανησυχήσει για την παγίδευση του τηλεφώνου του και να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Γιατί διεγράφη;

Μιας και είμαστε στα του Σαμαρά να σας πω ότι μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το γεγονός ότι δεν θυμόταν γιατί διεγράφη από τη ΝΔ. Και επειδή δε βγαίνει και κανένας να του το θυμίσει από το κυβερνητικό επιτελείο, με δεδομένη πλέον την πρόθεσή του να κάνει κόμμα, ας το θυμίσω εγώ. Ο Σαμαράς βγήκε εκτός κυβέρνησης γιατί είπε πρακτικά μειοδότη σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Βήμα της Κυριακής τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Γιώργο Γεραπετρίτη, κάτι που προφανώς πιάνει και τον πρωθυπουργό που είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του υπουργού του. Γιατί, άμα ανέχεσαι έναν μειοδότη υπουργό, τι λέει αυτό για σένα;

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Μεγάλη επιτυχία Σγουρού

Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε με την ιδιότητα του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών ο Γιάννης Σγουρός κατάφερε να τσακωθεί με τον δημοσιογράφο και να αποχωρήσει από το στούντιο απειλώντας, εμμέσως πλην σαφώς, τον δημοσιογράφο με την επίκληση του καναλάρχη του. Στη δεύτερη συνέντευξη που παραχώρησε εχθές στο Οpen άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ν.Δ. μετά τις εκλογές, ανάλογα και με τα αποτελέσματα. Στην τρίτη συνέντευξη τι θα γίνει; Θα αμφισβητήσει και τον ίδιο τον Ανδρουλάκη; Όπως αντιλαμβάνεστε, στο ΠΑΣΟΚ τραβάνε τα μαλλιά τους, γιατί από τη μία θέλουν την εσωκομματική του εμπειρία και τις γνωριμίες του, από την άλλη κάθε φορά που βγαίνει τους ανάβει φωτιές.

Η Ελλάδα στο top 5 του ΝΑΤΟ

Ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα με διμερείς επαφές και με το δείπνο της Συμμαχίας, να σας πω ότι με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία της συμμαχίας, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στο top 5 των χωρών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ τους για τις αμυντικές δαπάνες μαζί με την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Λετονία. Αυτό προφανώς και υπαγορεύεται από τη γεωγραφία, καθώς εμείς έχουμε έναν επιθετικό γείτονα απέναντί μας, αλλά και λόγω της αναγνώρισης της στρατηγικής αναγκαιότητας για μεγαλύτερη αυτονομία έναντι των ΗΠΑ.

Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν

Ο Σωκρατης Φάμελλος στην εισήγηση του στην Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να μην υποστηρίξει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Πριν λίγα 24ωρα ήταν το σενάριο που συγκέντρωνε τις λιγότερες πιθανότητες ωστόσο αποφάσισε να μείνει σταθερός στις θεσεις του για ενωτικό ψηφοδέλτιο. Ισως ετσι καταφέρει να κρατήσει και την πλειοψηφία του οργάνου και να μείνει πρόεδρος. Βέβαια οι κακές γλώσσες λένε ότι ίσως τον έπεισαν οι βουλευτες που τάσσονται υπέρ του Τσίπρα αλλά ακόμη δεν αποχωρούν από την Κουμουνδούρου.

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Ένας ένας με τη σειρά

Βέβαια στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ οι πέντε βουλευτές - Ζαμπάρας, Μαμουλάκης, Κόκκαλης, Κεδίκογλου, Μεϊκόπουλος- που βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός του κόμματος, δεν αναμένεται να συμμετέχουν στις εργασίες. Άλλωστε είτε παραιτηθούν, είτε ανεξαρτητοποιηθούν ήδη νιώθουν ξένο σώμα επομένως εκτιμούν πως δεν πρέπει να δώσουν το παρών.

Παραίτηση με καθυστερήσεις

Αν και ο Γιώργος Καραμερος παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο το πρωί, θέλοντας να προλάβει τον Αιτωλοακαρνάνα Μιλτο Ζαμπάρα και να έχει εκείνος την πρωτιά, ωστόσο ακόμη είναι μέλος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνω πως την επιστολή παραίτησης του βουλευτικού αξιώματος θα τη στείλει Πέμπτη ή Παρασκευή καθώς οι πληροφορίες λένε πως εξετάζει το τι θα γίνει με τους συνεργάτες του. Παντως το κομμάτι των συνεργατών είναι ένα θέμα που απασχολεί όσους έχουν αποφασίσει την παραίτηση τους.



