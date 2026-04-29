Η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, με πτώση της Νέας Δημοκρατίας και ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, ενώ παράλληλα αποτυπώνει ενδιαφέρουσες τάσεις γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα και τη συνολική πολιτική εικόνα της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί στο 21,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται στο 11,3%. Απώλειες καταγράφουν επίσης η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άνοδο σημειώνουν η Ελληνική Λύση και μικρότερα κόμματα. Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ πέφτει κάτω από το 30% (28,6%), με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει στο 15%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το πολιτικό του εγχείρημα, ενώ συνολικά το ποσοστό θετικής προδιάθεσης φτάνει το 21%. Στο ίδιο ερώτημα, η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει ακόμη υψηλότερη πιθανή αποδοχή, στο 27%.

Στο πολιτικό «βαρόμετρο» της δημοσκόπησης, η πλειονότητα των πολιτών (60%) δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, ενώ 2 στους 3 θεωρούν ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση. Παράλληλα, το 51% ζητά πρόωρες εκλογές, αν και η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη ως προς το πολιτικό χρονοδιάγραμμα.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, προηγείται η απάντηση «κανένας» με 30%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί στο 26%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 7%.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί και η θετική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με το 78% να θεωρεί ότι ωφελεί τη χώρα, παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις γύρω από τον θεσμό.

Σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός καταγράφουν υψηλά ποσοστά αρνητικής εικόνας (71% και 69% αντίστοιχα), ενώ αντίστοιχα αρνητική είναι η αποτίμηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον αρχηγό της.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει έντονο αίσθημα ανασφάλειας στην κοινωνία, με την ακρίβεια και την οικονομία να αποτελούν τα βασικά προβλήματα των πολιτών, ενώ η πλειονότητα αξιολογεί αρνητικά την πορεία της χώρας και την προσωπική της οικονομική κατάσταση.

Συνολικά, η δημοσκόπηση αποτυπώνει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, με φθορά για την κυβέρνηση, αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει δυσαρέσκεια και αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών εκφράσεων από σημαντικό τμήμα της κοινωνίας.