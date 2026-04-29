Η κίνηση των υποδεκανέων, ο αρχηγός των 5 ανταρτών και τα μαθηματικά της νέας εξεταστικής 

Η απόφαση πέντε βουλευτών της Ν.Δ. να τοποθετηθούν μέσα από ένα κείμενο, κάνοντας ευθεία κριτική στο επιτελικό κράτος μία βδομάδα πριν τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. προκάλεσε πολλά σχόλια στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος. Πάντως δεν έλειψαν στο παρασκήνιο και τα σχεδόν χολερικά σχόλια για τη σύνθεση αυτών που υπογράφουν το κείμενο, καθώς με εξαίρεση τον Γιάννη Οικονόμου και τον Ανδρέα Κατσανιώτη οι άλλοι τρεις είναι ευρύτατα άγνωστοι βουλευτές. Κάποιος κακεντρεχής λοιπόν μου μιλούσε… για την επανάσταση των υποδεκανέων.

Ο αριθμός 5

Κρίσιμο πάντως είναι το γεγονός πως οι βουλευτές ήταν πέντε και όχι παραπάνω. Έχει να κάνει καθαρά με τον συμβολισμό του αριθμού 156 που είναι η τρέχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Εάν οι βουλευτές ήταν περισσότεροι θα περνούσε ένα μήνυμα συνολικής αμφισβήτησης της δεδηλωμένης και αυτό θεωρήθηκε αρνητικό για την παράταξη. Παρόλα αυτά είναι πλέον πασιφανές πως το εσωτερικό της ΚΟ βράζει.

Γιάννης ο αρχηγός

Αν στο Μαξίμου ψάχνονται πάντως, εμπνευστής της πρωτοβουλίας και της κίνησης είναι ο Γιάννης Οικονόμου. Ο πρώην υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος κινείται θεσμικά μεν, ασκεί όμως συστηματική κριτική σε επιλογές του Μεγάρου Μαξίμου, στο μοντέλο διακυβέρνησης, αλλά και στα πρόσωπα που το υπηρετούν. Είναι δεδομένο ότι ο ίδιος θεωρεί ότι ο Άκης Σκέρτσος, με ό,τι αυτός εκπροσωπεί πολιτικά έχει κλείσει τον κύκλο του και αυτό πρέπει να το σταθμίσει η ηγετική ομάδα ενόψει των εκλογών και των μετεκλογικών εξελίξεων. Πάντως η παρέμβαση των πέντε δεν αναμένεται να αποκτήσει χαρακτηριστικά εσωκομματικής κίνησης, με συντεταγμένες τοποθετήσεις, παρά το ότι οι βουλευτές θα μιλήσουν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

«Χαμηλά η μπάλα»

Η παρέμβαση των βουλευτών, σε μία περίοδο όπου γίνεται προσπάθεια να υποχωρήσει η εσωκομματική ένταση, βεβαίως δεν πέρασε απαρατήρητη από το Μέγαρο Μαξίμου. Ούτε είναι αφελείς ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται. Είναι όμως απολύτως προφανές ότι δεν θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά, γι’ αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης που πρώτος κλήθηκε να σχολιάσει, έκανε λόγο για ένα κείμενο θεσμικό που απηχεί ορισμένους προβληματισμούς. Είναι προφανές ότι στην ηγετική ομάδα του Μαξίμου δεν θέλουν να κάνουν τους πέντε πόλο στο εσωτερικό του κόμματος.

Τα νούμερα της εξεταστικής

Το ΠΑΣΟΚ ποντάρει στους βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και στους ανεξάρτητους για να στηρίξουν την πρόταση εξεταστικής επιτροπής. Θυμίζω ότι απαιτούνται 120 ψήφοι για τη σύσταση της - 114 είναι συνολικά οι της αντιπολίτευσης και 27 οι ανεξάρτητοι. Λογικά οι ψήφοι θα βρεθούν αν και προς το παρόν δεν έχει γίνει σαφές το περιεχόμενο και το βασικό ερώτημα της εξεταστικής. Θυμίζω ότι μια αντίστοιχη επιτροπή συγκλήθηκε πίσω στο 2022 χωρίς θαυμαστά αποτελέσματα.

Περιμένοντας το νεύμα Τσίπρα

Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν κουνιέται φύλλο. Το λέω με αφορμή το ότι δεν αναλαμβάνονται αντιπολιτευτικές πρωτοβουλίες σε συλλογική βάση, ενώ είναι προφανές ότι αρκετά στελέχη περιμένουν το «νεύμα» Τσίπρα προκειμένου να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του υπό δημιουργία κόμμα του. Πάντως στην παρούσα φάση ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιου είδους επαφές και εργάζεται για την εκπόνηση ενός οργανωτικού σχεδίου. Το ποιοι θα το πλαισιώσουν θα φανεί τους επόμενους μήνες και πάντως πριν από τις εκλογές.