Δημοσκόπηση Prorata: Η οκτακομματική Βουλή και η στάση των πολιτών απέναντι σε Τσίπρα - Σαμαρά

Την απήχηση των κομμάτων, καθώς και τα προβλήματα που οι πολίτες θεωρούν σημαντικότερα καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό της Εφημερίδας των Συντακτών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πρόθεση ψήφου των κομμάτων έχει ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,5%

Ελληνική Λύση: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 8%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ: 7%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ25: 3,5%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση Palmos Analysis: O «καλύτερος αντίπαλος» για τη ΝΔ στις εκλογές και το κόμμα Τσίπρα

Δημοσκόπηση: Τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών

Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Ακρίβεια: 77%

Διαφθορά και θέματα Διαφάνειας: 53%

Προσφυγικό - Μεταναστευτικό: 26%

Υγεία - Περίθαλψη: 25%

Χαμηλοί Μισθοί - Συνθήκες Εργασίας: 22%

Εθνικά θέματα - Εξωτερική Πολιτική: 18%

Εγκληματικότητα: 14%

Παιδεία - Εκπαίδευση: 12%

Φορολογία - Φορολογικό Σύστημα: 9%

Οικονομική Ανάπτυξη - Επενδύσεις: 7%

Λειτουργία Δημοσίου - Γραφειοκρατία: 6%

Άλλα ζητήματα: 19%

Επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία, οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση απάντησαν ως εξής:

Καθόλου: 58%

Όχι ιδιαίτερα: 22%

Αρκετά: 17%

Πολύ: 3%

Κόμμα Τσίπρα και κόμμα Σαμαρά

Στο ερώτημα εφόσον δημιουργηθεί νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε στις επόμενες εθνικές εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Είναι βέβαιο πως θα το ψηφίσω: 8%

Είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσω: 12%

Είναι σχετικά απίθανο να το ψηφίσω: 11%

Είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω: 66%

Δ.Ξ/Δ.Α: 3%

Αντίστοιχα, στο ερώτημα εφόσον δημιουργηθεί νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε στις επόμενες εθνικές εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Είναι βέβαιο πως θα το ψηφίσω: 3%

Είναι σχετικά πιθανό να το ψηφίσω: 10%

Είναι σχετικά απίθανο να το ψηφίσω: 11%

Είναι βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω: 74%

Δ.Ξ/Δ.Α: 2%