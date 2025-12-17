Το πολιτικό αποτύπωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόσο ως προς την πρόθεση ψήφου όσο και ως προς το επίπεδο κοινωνικής στήριξης, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με σαφή διαφορά, ωστόσο εμφανίζει απώλεια μίας ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse. Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει για ακόμη μία φορά στασιμότητα, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εμφανίζει τη σημαντικότερη άνοδο, ενισχυόμενη κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Με αυτή την επίδοση καταλαμβάνει καθαρά την τρίτη θέση και πλησιάζει αισθητά το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Δημοσκόπηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, δύο ευρήματα της έρευνας, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά το πολιτικό σκηνικό έως τις επόμενες εκλογές και να αναδιαμορφώσουν τις πολιτικές ισορροπίες.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση MRB: 8 στους 10 πολίτες στο πλευρό των αγροτών - Τι λένε για Τσίπρα, Καρυστιανού

Κριτήρια ψήφου

Το πρώτο αφορά τα κριτήρια με βάση τα οποία οι πολίτες δηλώνουν ότι θα επιλέξουν την ψήφο τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse, κυρίαρχο κριτήριο αναδεικνύεται η προοπτική και η ελπίδα για βελτίωση της καθημερινότητας. Ένας στους δύο ψηφοφόρους δηλώνει ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ελπίδα, ενώ το αίσθημα της σιγουριάς ακολουθεί με σαφώς χαμηλότερο ποσοστό, στο 22%. Ακόμη χαμηλότερα, στο 11%, καταγράφεται το κριτήριο της «τιμωρίας», στοιχείο που δείχνει ότι η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από τη λογική της τιμωρητικής ψήφου που κυριάρχησε την περίοδο των μνημονίων.

Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο αφορά την πιθανή εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών. Η δημοσκόπηση της Pulse δεν μετρά σε αυτή τη φάση έναν ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, καταγράφει όμως τη δυναμική της φημολογούμενης πολιτικής κίνησης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, καθώς και το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Διαβάστε ακόμα: Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης Καρυστιανού», λέει η Βασάρα

Το υπό σύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν και εμφανίζει πτωτική τάση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, διατηρεί αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βλέπει θετικά ή με ενδιαφέρον τη δημιουργία του, ενώ επιπλέον ένα 12% τηρεί ουδέτερη στάση.

Αντίστοιχα, το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά εμφανίζει πιο περιορισμένη απήχηση, ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κατά πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, αποσπώντας ψηφοφόρους από το κυβερνών κόμμα.

Μπλόκα αγροτών

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό ζήτημα, που κυριαρχεί στην επικαιρότητα και επηρεάζει ευρύτερα την κοινωνία, η δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Τα ποσοστά, ωστόσο, εμφανίζονται χαμηλότερα και σχεδόν ισομερή όταν πρόκειται για τις μορφές κινητοποιήσεων, όπως το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι και οι απαντήσεις σχετικά με τα κίνητρα ψήφου. Η τιμωρητική διάθεση καταλαμβάνει πλέον μικρό μέρος του εκλογικού σώματος, γεγονός που καταδεικνύει ότι η περίοδος έντονης οργής και αγανάκτησης των μνημονιακών χρόνων έχει παρέλθει. Στη θέση της κυριαρχεί η αναζήτηση προοπτικής, ρεαλισμού και ελπίδας, με τους πολίτες να σταθμίζουν προγράμματα και προτάσεις που υπόσχονται ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Διαβάστε ακόμα: Μπλόκο Νίκαιας: Νέα απόφαση για κλιμάκωση κινητοποιήσεων, χωρίς διάλογο με την κυβέρνηση

Τέλος, παρά την απώλεια μίας ποσοστιαίας μονάδας στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με τη μέτρηση του Νοεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τις βασικές της σταθερές. Ωστόσο, παραμένει μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας, την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο.